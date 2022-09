L’industria 4.0 parte dalla formazione che unisce tecnologia e imprenditorialità

I temi principali su cui hanno lavorato i giovani talenti hanno riguardato la fabbrica intelligente, moda e design, servizi digitali, sostenibilità e tecnologie immersive. Sul podio per l’edizione 2022 è arrivata la doccia smart capace di monitorare i consumi energetici e sensibilizzare al risparmio idrico, ma anche un robot per i visitatori di ospedali e case di riposo, un abbigliamento smart per la sicurezza in cantiere, Nft e tecnologia blockchain per la commercializzazione di bottiglie di vino pregiato e un radiografo portatile per il monitoraggio della qualità delle olive prima della raccolta.

«La rivoluzione Industria 4.0 non ha un libretto di istruzioni: la cifra innovativa delle soluzioni presentate indica che sono proprio gli studenti a poterci dire come può migliorare il nostro sistema produttivo o come esplorare nuovi modi di lavorare e di vivere. In modo molto naturale i ragazzi hanno iniziato a saldare insieme i temi legati a digitalizzazione e sostenibilità», afferma Stefano Micelli, professore ordinario di economia e gestione delle imprese all’Università Ca’ Foscari e presidente dello spinoff Upskill 4.0. Da skill meramente tecnici e verticali si va verso competenze trasversali e soft, essenziali per comprendere le sfide contemporanee.

«Bisogna insegnare in modo nuovo, fornendo una nuova visione dell’industria e dei servizi e nuovi metodi di dialogo. La formazione tecnica è stata per tanto tempo la cenerentola del modello educativo italiano e ha privilegiato le competenze specifiche. Con Its 4.0 gli studenti approfondiscono un dominio tecnologico lavorando in gruppo, esplorando problemi complessi e mostrando visione nella prototipazione. Tutto ciò completa il set di competenze.

In un Paese come l’Italia abbiamo bisogno di ogni goccia di innovazione e quindi c'è necessità di queste intelligenze e di metodi didattici per rendere questo contributo propositivo», precisa Micelli.

D’altronde i talenti sono il prodotto della storia e della comunità di appartenenza e delle occasioni che si sono presentate. Lo ha scritto anche Malcolm Gladwell, giornalista e sociologo canadese, autore del best seller tradotto in Italia col titolo di “Fuoriclasse”. «Pensiamo al giovane Bill Gates e ci meravigliamo che il nostro mondo abbia permesso a un tredicenne di diventare un imprenditore dal successo favoloso. Ma questa è la lezione sbagliata. Il nostro mondo ha solo concesso a un ragazzo l’accesso illimitato a un terminale in time sharing nel 1968. Se a un milione di adolescenti fosse stata data la stessa opportunità, quante altre Microsoft avremmo oggi?».