L’industria batte un colpo: rimbalzo del 42% a maggio (ma sull’anno è ancora -20%)

Export Italia a picco in aprile: -41%. Contrazione record da 1993

Il rimbalzo mensile è visibile anche altrove in Europa, pur restando negativo il confronto annuo. In Francia tra aprile e maggio la crescita è del 19,6%, meglio di quanto prevedevano gli analisti.

Meno brillante la Germania, dove la crescita mensile è solo del 7,8%, dato che resta ancora 19 punti al di sotto di febbraio, così come vicino ai 19 punti è il gap rispetto a maggio 2019. In linea quindi con il risultato dell’Italia.

«È un risultato molto incoraggiante - spiega il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri commentando i dati Istat - in linea con il profilo dell'andamento produttivo prospettato nell'ultimo Documento di Economia e Finanza. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma il rimbalzo fatto segnare dalla produzione industriale a maggio è molto importante e stimiamo che proseguirà, anche se prevedibilmente a tassi più contenuti, nel bimestre giugno-luglio: proseguiamo con ancora più determinazione a lavorare per la ripresa e per il rilancio dell'economia».