L’industria bresciana paga lo stop tedesco. Export in calo per quattro aziende su dieci

Il sondaggio

Timori registrati da un’analisi di Confindustria Brescia tra 150 aziende, oltre nove miliardi di ricavi. A crescere è solo il 7%, mentre nel 52% dei casi si segnalano volumi invariati e il 41% indica invece una frenata dell’export verso Berlino. E per quasi due imprese su dieci si tratta di un calo di oltre il 20%, con gli esiti peggiori tra chimica, gomma-plastica e soprattutto metalli e metallurgia.

«Sento crescere la preoccupazione di molti colleghi - commenta il presidente di Confindustria Brescia Franco Gussalli Beretta -, timori acuiti dal fatto che al momento non c’è grande visibilità sulle prospettive: la caduta di commesse si sente e per la verità quando ho visto gli ultimi numeri degli ordini della Germania (-5,4% su base annua a settembre) mi sono un poco sorpreso, perché quello che si vede qui tra le nostre aziende è un calo superiore».

Durerà? A prevalere per ora è un moderato ottimismo, anche se il 20% del campione, area dunque non residuale, pensa che si tratti di un calo strutturale. «Per i nostri mercati di sbocco c’è una domanda ferma - aggiunge Aldo Bonomi - così come al palo è il comparto termosanitario, tenendo conto di un caro-mutui che sta ingessando il comparto edilizio. Per fortuna cresciamo in altri mercati e la Germania vale il 10% dei nostri ricavi: se contasse di più avremmo un serio problema».

Danni evidenti vi sono anche nell’area delle fonderie, dove la Germania assume un peso maggiore, come accade alle fonderie Ariotti. «In generale per il 2024 resto ottimista - spiega il presidente Roberto Ariotti - ma certo al momento le vendite in Germania sono dimezzate e per noi Berlino vale quasi un terzo dei ricavi. Vedo uno stop pesante ad esempio negli investimenti per l’eolico, dove pesa anche il caro-tassi. In generale, ma non solo in Germania, un ciclo positivo sulle infrastrutture ancora non è visibile».

I dati generali dell’export

Una discesa percepibile a Brescia ma in realtà pervasiva su base nazionale, guardando ai dati generali dell’export: tra gennaio e settembre il calo verso Berlino è del 2,5%, a fronte di una media globale che cresce di un punto. «Frenata tedesca - aggiunge Gussalli Beretta - che si innesta su un quadro già non brillante per le imprese, e non solo per la situazione dei tassi di interesse. Anche se ora nei prezzi dell’energia non viviamo l’emergenza dello scorso anno, siamo pur sempre a 2-3 volte i livelli pre-crisi. E mentre Francia e Germania hanno piani di supporto per le imprese, da noi un analogo sostegno non c’è».

Se i dati bresciani sul mercato tedesco non sono peggiori lo si deve all’auto, che nonostante tutto continua a tenere sostenendo i componentisti locali. «Siamo in linea con lo scorso anno», conferma Giancarlo Dallera di Cromodora Wheels (cerchi in lega); «le commesse nei veicoli commerciali restano toniche», aggiunge Paolo Streparava (componentistica); «anche negli ordini di dicembre il mercato sembra tenere», spiega Enrico Frigerio (Ef group, dischi freno). Gli ultimi dati paiono in effetti ancora confortanti, con la produzione di auto di Berlino a crescere ad ottobre del 19%, in 10 mesi si arriva a quasi 3,5 milioni, il 23% in più rispetto al 2022.

Linea del Piave che per ora tiene, anche se le prospettive restano nebulose e lasciano una sola grande certezza: se il trend attuale del made in Italy verso Berlino fosse confermato fino a dicembre (senza peggiorare), nelle casse delle aziende italiane a fine anno ci saranno due miliardi in meno.