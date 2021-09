L’industria cosmetica riparte in presenza a OnBeauty by Cosmoprof

2' di lettura

La cosmetica è ripartita in fiera con OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione che ha riportato nel capoluogo emiliano aziende, operatori, compratori, distributori e retailer per il primo evento in presenza dedicato all’industria del beauty in sinergia con Cosmofarma ReAzione - evento dell’healthcare, del beauty care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia - e Sana, salone internazionale del biologico e del naturale. La piattaforma ha coinvolto complessivamente 1.150 brand, sfiorando le

50mila presenze.



OnBeauty by Cosmoprof ha evidenziato l’ottimismo e l’intraprendenza del comparto, che dopo mesi di sofferenza ha dimostrato di avere le potenzialità per ritornare ai valori economici pre-covid, grazie soprattutto all’innovazione e alla creatività che continuano a muovere produttori e addetti ai lavori.

«È stato emozionante rivedere il quartiere fieristico di Bologna nuovamente aperto a operatori e aziende - dichiara Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere -. In questi giorni gli addetti ai lavori hanno potuto riprendere le tradizionali relazioni di business e scoprire di persona novità e tendenze in completa sicurezza. Un traguardo raggiunto grazie anche al supporto delle istituzioni. La municipalità di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, il Ministero degli AffariEsteri e della Cooperazione Internazionale e ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delleimprese italiane in questi giorni hanno dimostrato la loro vicinanza alla nostra realtà fieristica».

Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia aggiunge: «È un sentimento di soddisfazione quello che resta al termine di questo atteso appuntamento in presenza. La versione necessariamente ridimensionata in termini di numero di espositori e di visitatori della manifestazione non ha impedito alle imprese di registrare un’ottima frequentazione di operatori qualificati e concrete occasioni di business grazie a contatti strategici e mirati. Si tratta di un segnale importante, proiettato verso la completa ripartenza del prossimo anno, con l’edizione 2022 di Cosmoprof WorldwideBologna».

Le difficoltà degli ultimi di pandemia sembrano superate, insomma. «Tra i corridoi si è finalmente tornati a parlare di novità e futuro - sottolinea Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof -. Ringraziamo i nostri espositori, che hanno creduto in noi e hanno partecipato alla manifestazione, ai nostri partner e alle associazioni di categoria, che hanno creato con noi i contenuti di questa edizione, e a tutti gli operatori che hanno scelto di tornare a Bologna per dare nuovo slancio alle loro attività. OnBeauty by Cosmoprof è stato il primo evento di rinascita per la nostra industria e ha dato nuovi stimoli ed entusiasmo peraffrontare le sfide che ci attendono. L’appuntamento ora è dal 10 al 14 marzo 2022, con la 53a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna».