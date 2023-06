L’industria dell’arredo cresce anche nel 2023 e investe su filiere corte e capitale umano

Un ruolo crescente nell’agenda degli imprenditori dell’arredo è rappresentato dalle tematiche ESG: il 68% delle aziende le considera come un trend destinato a perdurare e che deve essere inglobato con convinzione nei processi aziendali perché fonte di vantaggio competitivo. Vi è comunque una quota di aziende ancora scettiche che considerano il fenomeno come una moda temporanea, ma non trascurabile (12%) o – addirittura – come un costo non evitabile e privo di ricadute positive (un ulteriore 12%).

Infine la digitalizzazione, che dopo la pandemia ha ricevuto una forte accelerazione: nel 2022 il valore degli acquisti di arredo tramite e-commerce in Italia ha superato i 3,5 miliardi di euro. Un incremento significativo, considerando che nel 2017 il valore era pari a poco meno di un miliardo.

La fotografia dell’arredo al 2021

Passando all’analisi dei bilanci 2021, le 286 maggiori aziende italiane sono collovate prevalentemente nel Nord Est (149 unità) e nel Nord Ovest (63 imprese). Il comparto ha una forte connotazione distrettuale che riguarda 226 imprese, rappresentative dell’84,8% del fatturato totale.

In termini di specializzazione, la più rappresentativa per fatturato è quella che comprende i mobili in kit, componenti e complementi di arredo con 3,2 miliardi. Seguono i prodotti da soggiorno, notte e ambienti diversi dal bagno e cucina con 2,6 miliardi e le poltrone e i divani, sostanzialmente a pari merito con le cucine, con 2,5 miliardi ciascuno. I mobili per l’ufficio e le sedie con i tavoli sono appena sotto il miliardo. Appare più contenuto il giro d'affari dei produttori di arredo di spazi per la collettività (600 milioni), mobili per il bagno (500 milioni) e prodotti per l’outdoor (300 milioni).

Le produzioni riferibili all'alta gamma hanno realizzato vendite per 3,7 miliardi di euro, mentre la maggior parte del giro d'affari è in capo a imprese che operano in segmenti appartenenti alla gamma medio-bassa, economica o mass market (10,3 miliardi).