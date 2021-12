L’industria e le costruzioni tengono a galla l’economia di Savona

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L'industria e le costruzioni tengono a galla l’economia savonese durante la pandemia. A confermarlo è l’analisi dei dati economici dell’ultimo decennio, presentata dall’Unione industriali di Savona, che evidenzia il fattore trainante del comparto industriale sul territorio provinciale, nonostante il perdurare della crisi Covid. A illustrare i dati sono stati il presidente dell’associazione, Angelo Berlangieri, e il direttore, Alessandro Berta.



Il 2020, nonostante le molte difficoltà legate alla crisi, alle conseguenze della pandemia e alle chiusure dei primi mesi, hanno spiegato, si rivela l’anno (dopo il 2019) con la seconda miglior performance dell’ultimo decennio. Nel 2020, infatti, si legge nel report, il numero complessivo degli addetti - dipendenti e indipendenti - impiegati dal settore, tenuto conto delle conseguenze della pandemia e le chiusure di inizio anno, è stato di circa 16mila (dei quali mille indipendenti, 15mila dipendenti) che sale a 24mila con le costruzioni.

Insomma, rispetto al 2019, un totale di circa 2mila addetti in meno nell’industria (mille negli indipendenti, mille nei dipendenti), in parte compensati dall’aumento dell’edilizia, confermando tuttavia i numeri del 2018 dove, peraltro, gli indipendenti erano 2mila e i dipendenti 14mila.

L’industria traina l’occupazione

Numeri importanti se confrontati con le statistiche degli ultimi 10 anni: nel 2012, si legge sempre nel report, l’industria savonese contava 10mila addetti, di cui 2mila indipendenti. «Dall’analisi dei dati - ha affermato Berta - emerge in maniera evidente che l’industria ha trainato l’occupazione, rivelandosi altresì il settore che, anche in un periodo di crisi, ha sostenuto la provincia».

Le previsioni 2021, ha proseguito, «promettono un rimbalzo per l’industria e un aumento ulteriore per le costruzioni, ma i dati non sono ancora stabilizzati e questo non consente di dare certezze sui numeri totali dell’occupazione. Di certo, una buona parte dei lavoratori usciti dal settore per il mancato rinnovo dei contratti a termine viene riassorbito, seppure a rilento per il perdurare della pandemia, rincari energia e corsa dei costi delle materie prime, grazie agli ordinativi che sono tornati a crescere, anche se non in tutti i settori».