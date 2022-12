L’industria degli eventi torna a correre dopo l’emergenza e le chiusure

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L'industria degli eventi torna a respirare a conclusione di un biennio terribile, in cui il settore ha dovuto fare i conti con un'emergenza Covid che ha scosso la industry dalle fondamenta, con le chiusure obbligate che hanno anche fatto molta selezione. I dati però segnalano una ripresa. Che in prospettiva potrebbe anche essere più rotonda nei prossimi anni : secondo la ricerca condotta per ADC Group da AstraRicerche. I numeri dicono che il mercato è cresciuto del 39,5% nell'ultimo anno arrivando a 678 milioni di euro, dopo un +10,7% registrato nel 2021 che solo in minima parte aveva segnato un recupero rispetto al -51,2% del 2020

La spinta del B2B

Restano fondamentale il B2B (convention, congressi, incentive, conferenze) con il 60,7% degli eventi organizzato nel 2022 che rientra in questa categoria, si confermano in risalita quelli B2I (verso il target interno all'azienda – chiaramente per la necessità di rinforzare i legami di team e comunicare la nuova visione aziendale in questi anni difficili), mentre sono ancora deboli quelli B2C (con un parziale recupero per i lanci di prodotto).

Italia sesta al mondo negli eventi

«Con un indotto di circa 65 miliardi di euro con un impatto diretto sul Pil di 36,2 miliardi di euro all'anno l'Italia rappresenta la sesta nazione al mondo per impatto economico generato dal settore degli eventi e dei congressi. L'industria degli eventi italiana, che ha 569mila addetti, è un'eccellenza mondiale che merita di essere celebrata, secondo noi, anche attraverso progetti innovativi in territori poco esplorati», dice Simone Mazzarelli, ceo e founder di Ninetynine, agenzia che ha vinto la 17esima edizione del Best Events Award World con “Ferrari Capital Markets Day”: il progetto firmato da Ninetynine per Ferrari, a cui è andato anche il primo premio assoluto al Bea Italia 2022.

A Ninetynine il titolo di Best Bea World Event Agency

Il riconoscimento all’agenzia Ninetynine è stato assegnato a Roma durante la Live Communication Week che ha visto premiare anche il Festival dell’Economia di Trento nella categoria “Festival” del Bea - Best Event Awards Italia 2022. Ninetynine ha conquistato anche il titolo di Best Bea World Event Agency e vinto il primo posto per B2B Event e Use of technology e il secondo posto per Integrated Communication Project. Il tutto per un totale di 21 premi. «Decidere di organizzare la Live Communication Week a Roma – sottolinea Mazzarelli – è stata per noi una sfida che ha avuto una risposta straordinaria non solo di pubblico ma anche da parte delle istituzioni che hanno aderito con grande entusiasmo portando temi centrali come Expo 2030, Olimpiadi, turismo, cultura e territorio che sono stati affrontati con alcuni degli interlocutori più autorevoli che ci sono in Italia».

La ricerca di effetto «wow»

La parola-chiave per il prossimo anno è efficacia (39.5% - molto più che semplice attenzione ai costi: 16.9%), seguita da sostenibilità (23.6%): la difficile congiuntura economica porta le aziende a chiedere un effetto-wow (tipico della live industry) più concreto, meno fine a se stesso. In effetti, il primo motivo per usare gli eventi è proprio l'efficacia e l'efficienza (ad esempio ottenere un ricordo più elevato per qualità e per durata rispetto ad altri mezzi di comunicazione).