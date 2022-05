L’industria finanziaria in attesa di regole sulla tecnologia Dlt

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dotare l’Italia, al pari di altri Stati europei tra cui Francia e Germania, di una cornice legislativa che consenta l’emissione e la circolazione in forma digitale di strumenti finanziari tramite tecnologie basate su registri distribuiti, anche in vista della futura applicazione del regolamento Ue relativo al regime pilota Dlt (distributed ledger technology). L’esigenza emersa nel Libro verde del Mef sulla competitività dei mercati finanziari italiani, messo in consultazione a fine febbraio. Il Mef ricordava che in Germania gli investimenti in questo settore hanno raggiunto la soglia di 2,5 miliardi di dollari. Nel paese è entrato in vigore l’Electronic Securities Act (Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren, eWpG), che consente l’emissione di determinate categorie di titoli (obbligazioni al portatore, obbligazioni garantite c.d. Pfandbriefe, alcuni tipi di quote di fondi comuni) mediante l’impiego di tecnologie innovative quali la Dlt e stabilisce una cornice normativa per la negoziazione sulla base di registri di titoli elettronici. Anche la Francia ha stabilito un quadro normativo che ha consentito 2 miliardi di dollari di investimenti nel settore. In Italia gli investimenti dei primi 9 mesi del 2021 si sono fermati a 400 milioni. Assogestioni promuove perciò un confronto tra Banca d’Italia, Consob e industria sui primi risultati raggiunti in questo settore. Esponenti delle istituzioni e del mercato si confronteranno sulle possibili opzioni di intervento normativo e sulle evoluzioni del settore alla luce del processo di digitalizzazione.

11 maggio

ORE 09:30/11:00

Digital asset: tra sperimentazione e regolamentazione

Relatori

Paolo Ciocca - Consob

Vittorio Tortorici - Mef

Giovanni Sandri - BlackRock

Edoardo Maestri - Generali Investment

Demetrio Migliorati - Mediolanum

Andrea Laurenti - PwC advisory

Marco Monaco - Emea

Roberta D'Apice - Assoggestioni

Conferenza organizzata da: Assogestioni