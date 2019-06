L’industria del food alla prova dei bilanci sostenibili

Nel settore vinicolo, fa notare Denis Pantini, responsabile dell’area agricoltura e industria di Nomisma, «le prime a giocare la carta della sostenibilità sono state le aziende esportatrici: in alcuni Paesi, come Canada, Svezia e Norvegia, il rispetto dei requisiti è fondamentale per fare il proprio ingresso sul mercato. Guardando avanti, un ulteriore impulso potrà arrivare dall’agricoltura 4.0, dove il raggiungimento dell’efficienza produttiva si sposa anche con il rispetto dell’ambiente». La maggiore consapevolezza dei consumatori ha posto l’accento sull’esigenza di requisiti comuni. A fare da catalizzatore è stato il progetto Equalitas varato nel 2015, che ha previsto uno standard a tre dimensioni (sull’impresa, sul prodotto finito e sul territorio). «A oggi – spiega il presidente Riccardo Ricci Curbastro – le aziende certificate con lo standard Equalitas da enti da noi accreditati sono 12 (e 16 vini) e altre 15 si stanno preparando alla certificazione».

Le start-up sostenibili

Ci sono imprese che imboccano questa strada nel tempo e altre che hanno la sostenibilità nel proprio Dna. Tra le 4.242 start up dell’agrifood nate nel periodo 2014-2018 rilevate dalla piattaforma Crunchbase, il Politecnico di Milano ne ha contate 835 nel mondo. Un quarto di esse (278) si trovano negli Usa, mentre l’Italia è solo settima. Qui, tra le 63 start up del settore (secondo l’Osservatorio Food Sustainability che verrà presentato oggi), sono 16 quelle sostenibili, che rispettano cioè almeno uno dei criteri dell’Agenda 2030 dell’Onu. In media contano fino a dieci dipendenti, un terzo di esse ha sede in Lombardia e hanno raccolto finanziamenti medi per 400mila euro contro 8,7 milioni al di là dell’Oceano. «Si tratta sicuramente – dice la direttrice dell’Osservatorio Giulia Bartezzaghi – di un numero sottostimato che non esaurisce il panorama delle start up attive nel nostro Paese. Il filo rosso che le unisce è il digitale: tra le nuove tendenze si affermano l’agritech e il biotech, insieme a soluzioni per accorciare le distanze tra produttori e consumatori. Iniziano a emergere iniziative per la lotta allo spreco, azioni innovative di packaging e prodotti alternativi, come il novel food». Farina di grillo o tapas di cavallette, ad alto valore nutrizionale, con minore impatto sull’ambiente.