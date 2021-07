Franco, 5% di crescita nel 2021 è raggiungibile

3' di lettura

È l'ex laminatoio della Falck di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, il luogo simbolo scelto da Assolombarda per far incontrare, dopo tanto tempo, gli imprenditori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia e parlare di ripartenza, del territorio e dell’intero Paese. A partire dall'idea di rigenerazione, di cui appunto l'ex polo industriale milanese è simbolo.

«Un luogo che trasuda storia industriale ma è anche fortemente orientato al futuro», dice Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di MilanoSesto.

L'industria lombarda è ripartita, ha detto il “padrone di casa”, Alessandro Spada: «Ma ripartire non basta: è necessario cambiare. Oggi abbiamo l'opportunità di uscire dall'immobilismo che ha caratterizzato per anni il nostro Paese». Spada ricorda le parole pronunciate nel 1946 da Giovanni Falck, primo presidente di Assolombarda del Dopoguerra, esortando il mondo della politica e delle imprese a fare fronte comune per cogliere l'occasione di una ripresa che i dati statistici preannunciano forte e rapida. Poi cita l'operato del governo, in particolare ringraziando il presidente Draghi e il generale Figliuolo e – al loro nome – scatta l'applauso degli imprenditori in platea.

Una ripartenza che parte da una parola d'ordine, indicate dal presidente di Assolombarda Alessandro Spada: «Rigenerazione, economica, sociale, politica e urbana». Facendo leva sulle eccellenze imprenditoriali di un territorio che ha comunque subito l'impatto della pandemia: l'export lombardo nel 2020 è diminuito del10,6%, mentre il valore aggiunto delle province rappresentate da Assolombarda è calato del 9,5%. Ma che, nonostante le difficoltà, ha tutte le carte per rilanciarsi.

Sala: necessario salto di qualità

«È necessario fare un salto di qualità – ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala -: servirà più protagonismo. Dobbiamo essere capaci di dare qualcosa di più. Abbiamo una grande opportunità con il Pnrr, ma i tempi imposti dall'Europa per avviare i progetti e impegnare le risorse sono strettissimi. Dobbiamo correre. Ma cosa stiamo cercando? Io penso che un Paese o amministrazioni locali devono essere interpreti di trend universali che stanno cambiando il mondo, a cominciare da una istanza di una società più verde e più giusta. Ma questo può funzionare solo se continuiamo in un percorso di crescita». Fondamentale il rapporto con il governo, aggiunge Sala, che invita tutti a un confronto serio su questo percorso: «è importante che ci sia accordo su quale strada seguire, capire quale rigenerazione si vuole per il nostro territorio».

Fontana: guardiamo al futuro con ottimismo

Fontana ha ricordato l'ultima assemblea di Assolombarda, lo scorso ottobre, in un clima di grande incertezza. Oggi abbiamo i risultati incoraggianti della campagna vaccinale, con oltre 9 milioni di dosi somministrate in Lombardia. «Questo ci consente di guardare al futuro con maggior entusiasmo e ottimismo», ha detto Fontana, ricordando la legge sulla semplificazione approvata dalla regione lo scorso settembre per agevolare i rapporti pubblico-privato. E la necessità di investire sui giovani, a partire dalla formazione professionale e accademica, ma anche a quella continua, che avviene nelle imprese, che la Regione sostiene attraverso numerose iniziative. «Regione Lombardia vuole essere vicina alle imprese lombarde - ha aggiunto Fontana – con il sostegno al credito, al sistema fieristico e gli incentivi per calmierare i rincari energetici. Per crescere è necessario stringere il rapporto tra pubblico e privato. Oggi con i fondi che arrivano dall'Europa si crea una situazione che non possiamo sprecare».