L’industria lombarda non si ferma

«Il quadro per la produzione lombarda rimane positivo - commenta il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio - ma si sta progressivamente esaurendo la spinta del forte rimbalzo post crisi. Ne risentono le aspettative degli imprenditori per il futuro – che viene visto con preoccupazione sia per la domanda interna che per quella estera – con una incertezza che si riflette anche sull'andamento della seconda parte del 2022».

Le attese delle aziende per il prossimo trimestre si fanno in effetti più caute, scendendo in area negativa per la domanda interna ed estera dell'industria.

I settori

La maggior parte dei settori industriali mantiene significativi incrementi tendenziali dei livelli produttivi. Da segnalare l'ottima performance del sistema moda: Abbigliamento (+30,6%), Pelli-Calzature (+19,4%) e Tessile (+14,3%), tutti settori ripartiti tardi e ora in sensibile recupero che riescono così a superare i livelli pre-crisi. Incrementi sopra la media anche per Manifatturiere varie e Minerali non metalliferi (+13,0%). Tassi di crescita di poco superiori alla media per Legno-mobilio (+9,3%) e Carta-stampa (+9,6%). Perfettamente in linea con la media il risultato della Meccanica (+7,4%). In crescita, ma con intensità minori anche Chimica (+5,6%), Siderurgia e Gomma-plastica (+4,7%). In contrazione tendenziale solo i Mezzi di trasporto (-5,8%). Il positivo andamento del comparto moda è confermato anche dalle imprese artigiane. I risultati meno entusiasmanti, ma ancora positivi, si hanno nel comparto artigiano per Alimentari (+3,9%) e Siderurgia (+0,4%).

Ricavi e commesse