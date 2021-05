L’industria dei matrimoni crollata sotto il colpi del coronavirus: «Realizziamo sogni, ma viviamo un incubo»

Le linee guida delle Regioni

La conferenza delle Regioni intanto ha proposto un protocollo con le linee guida per far ripartire in sicurezza il settore. Ora il governo dovrà rifare il punto con il Cts e aprire ai banchetti di nozze. L’obiettivo delle Regioni sarebbe quello di permettere lo svolgimento delle cerimonie dal primo giugno. Fra le regole il tracciamento degli ospiti per 14 giorni, tavoli disposti per assicurare il distanziamento di almeno un metro privilegiando gli spazi aperti, mascherine quando non si è seduti al tavolo, buffet servito solo da personale specializzato (self service solo con monodosi), guardaroba con indumenti riposti in sacchetti porta abiti.

Riaprire come ha fatto lo Stato di New York, con regole certe

La ripartenza è stata chiesta a gran voce dagli addetti del settore, anche sull’onda dell’iniziativa del governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo, che ha consentito i matrimoni da marzo 2021 con un massimo di 150 invitati testati. Dimenticata dal decreto ristori e da quello delle ripartenze, la filiera chiede una data certa per ricominciare. «La filiera del wedding è tra i settori a cui deve essere garantita la ripartenza al massimo dal prossimo 1° giugno. Chiediamo al Governo di rimuovere lo stop dei matrimoni in quanto diverse strutture ricettive sono in difficoltà economiche e rischiano di fallire», dice Gino Sciotto, presidente nazionale della Fapi, la Federazione autonoma piccole imprese.

La quarantena per gli ospiti dall’estero

Molto complesso in Italia avere ospiti dall’estero, anche figli, presenti al matrimonio per tutte le restrizioni anti Covid in vigore, a partire dalla quarantena. Dal 15 maggio chi arriva dai Paesi europei, dal Regno Unito e da Israele non dovrà rimanere cinque giorni in quarantena. In tasca però bisognerà avere un attestato di vaccinazione o di guarigione dal Covid o il risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Dal 15 giugno la regola varrà per tutti gli altri Stati con un’alta fetta di persone immunizzate. La parola è al G7 Salute del 3 giugno: dalle indiscrezioni sembra si punti al 65% dei vaccinati. E a quella data dovrebbe essere in atto anche il «pass verde» europeo in fase di sperimentazione anche in Italia.