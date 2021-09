L’industria meccanica è tornata sui livelli pre-Covid

2' di lettura

Il settore metalmeccanico ha recuperato i volumi di produzione pre-Covid. Nel trimestre aprile – giugno 2021, l'attività produttiva metalmeccanica è cresciuta del 2,1% rispetto al trimestre precedente. Il risultato arriva dopo il +1,3% segnato a gennaio-marzo. In termini tendenziali la crescita è addirittura del 47%, ma il confronto con il secondo trimestre 2020 è fortemente influenzato dai bassi livelli di produzione di aprile dello scorso anno, a causa dell'interruzione delle attività produttive per effetto del lockdown.



È questo il quadro che emerge nell'indagine congiunturale dell'industria metalmeccanica italiana realizzata da Federmeccanica - la federazione che associa 12mila imprese del settore che celebra il 50° dalla fondazione -, che evidenzia come complessivamente nel primo semestre dell'anno i volumi di produzione siano cresciuti del 29,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 e risultino sostanzialmente in linea con i livelli del primo semestre del 2019 (-0,8%).

Effetto ripresa domanda interna e interscambio mondiale

Questi risultati sono dovuti alla ripresa della domanda interna, e del commercio mondiale che ha prodotto ricadute positive sull'interscambio commerciale. In particolare nel primo semestre del 2021, le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute del 31,3% (su livelli superiori, dunque, rispetto al +24,2% registrato per l'intera economia) e le importazioni del 35,7%. Nel confronto con il periodo pre-Covid, ovvero con il primo semestre del 2019, l'export metalmeccanico è del 5,2% superiore.

Nelle grandi imprese aumentata l'occupazione

Nello stesso periodo è diminuito anche il ricorso alla cassa integrazione e si è assistito ad un'inversione delle tendenze negative delle dinamiche occupazionali nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 dipendenti. A giugno i livelli occupazionali nelle grandi imprese del settore sono aumentati dell'1,2% rispetto a dicembre 2020.

Ripresa superiore a quella del resto d'Europa

Da notare che nell'Unione Europea, l'Italia che durante il lockdown aveva registrato i risultati peggiori si è prima riportata in linea con gli altri principali Paesi europei per poi collocarsi su livelli ben superiori. A giugno, i volumi di produzione metalmeccanica in Italia sono stati pari al 102,1% rispetto a quelli pre-Covid di gennaio 2020, in Germania si sono attestati all'89,8%, in Francia all'88,2% e in Spagna al 94,3%.