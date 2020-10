Produzione, ad agosto balzo del 7,7%: l’industria oltre il livello pre-Covid

Entusiasmo comunque da frenare, guardando alla difficoltà della lettura statistica, che a settembre fornirà dati un poco più omogenei, almeno su base annua. Se infatti l’agosto degli ultimi anni è certo profondamente diverso da quello del passato, in cui l’intera attività produttiva manifatturiera italiana si fermava all’unisono, va detto che nel 2020 l’anomalia è stata evidente. Con numerose imprese impegnate a lavorare oltre la media, restringendo quindi l’utilizzo delle ferie per smaltire gli ordini non evasi nel periodo di lockdown. Il punto chaive è quello di capire se questo trend può proseguire o se invece si tratta di una fiammata temporanea.

Istat: l'economia recupera, ripartono consumi e fiducia

A trainare la produzione, nei dati Istat, sono in particolare i mezzi di trasporto e le auto ma segnali positivi su base annua vi sono anche per farmaceutica, gomma-plastica, metallurgia ed elettronica.

Il dato italiano è decisamente migliore rispetto a quello di Berlino, dove la produzione cede lo 0,2% rispetto al mese precedente, il 9,6% su base annua, per effetto in particolare del rallentamento dell’auto.

In Francia la crescita mensile è stata dell’1,3%, anche in questo caso rallentando il passo rispetto al periodo precedente: il livello pre-covid resta distante oltre sei punti per l’intera industria, il 7,4% per la manifattura.