L’industria in Piemonte fa meglio della media italiana grazie alla spinta dell’auto

Punto debole, come emerge dallo studio, è la frenata degli investimenti determinata, in un caso su cinque, dai rincari dell’energia. Un’azienda su due in generale dice di non aver comunque programmato investimenti mentre resta lo zoccolo duro di un 33% di imprese che continua a investire. Aumenta il peso degli investimenti in efficientamento energetico, che si conferma essere un vero e proprio driver.