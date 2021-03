L’industria prova a ripartire: a gennaio +1% congiunturale Gennaio positivo per la produzione, +1% rispetto a dicembre, -2,4% su base annua. In caduta libera la moda, bene apparati elettrici e chimica di Luca Orlando

(Ridvan - stock.adobe.com)

Gennaio positivo per la produzione, +1% rispetto a dicembre, -2,4% su base annua. In caduta libera la moda, bene apparati elettrici e chimica

2' di lettura

Avanti adagio. Il 2021 della produzione industriale inizia con una crescita congiunturale dell’1% rispetto a dicembre, proseguendo il trend del mese precedente.

Su base annua c’è invece un calo del 2,4%, frenata ricondotta a queste proporzioni per effetto della presenza di due giornate lavorative in meno rispetto al 2020 (il calo “grezzo” è dell’8,1%).

Loading...

Dal punto di vista settoriale il grande “malato” è ancora una volta il comparto allargato del tessile-abbigliamento, la cui produzione resta in calo del 20,8%, in linea con i risultati pessimi dell’intero 2020.

Calo superiore ai 10 punti anche per la farmaceutica, mentre altrove le riduzioni sono decisamente più contenute. Le medie sono sostenute da apparati elettrici (+9,7%), chimica (+4,4%) e gomma-plastica (+3,8%), con segnali positivi in arrivo anche da legno e metallurgia. Negativi, ma in recupero rispetto al forte calo del 2020 sono i macchinari, che nel mese cedono l’1,7%.

Il confronto annuo resta comunque arduo, avendo come termini di analisi periodi non omogenei. Gennaio 2020 è certamente classificabile come periodo pre-Covid, lo è quasi interamente anche febbraio. Mentre a partire da marzo l’ottica sarà ribaltata, mettendo a confronto un periodo di lockdown duro (a marzo 2020 la produzione è crollata del 29,3% su base annua) con un periodo, quello attuale, difficile ma senza vincoli produttivi.