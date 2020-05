L’industria riparte ma l’export va a singhiozzo Con la grande riapertura delle fabbriche si manifestano anche i timori sulla domanda. L’80% delle aziende meccaniche prevede sei mesi di contrazione di Chiara Bussi

Fabbriche aperte / La meccanica che resiste con boom di ordini

Il sollievo per il riavvio della produzione dopo oltre sei settimane di stop. Ma anche la preoccupazione per l’immediato futuro, con il rischio di ordini dall’estero con il contagocce che si tradurranno in un calo del fatturato quest’anno. Vista con la lente delle imprese appare così la Fase 2 che prende il via domani. Per il made in Italy è un momento difficile caratterizzato da numerose incognite e almeno una certezza: la ripresa dell’export andrà di pari passo con la soluzione dell’emergenza sanitaria.

Auto ed elettrodomestici

Secondo Prometeia il conto per le imprese del nostro Paese sarà salato, con 58 miliardi di euro di esportazioni mancate nel biennio 2020-2021. «Ad eccezione della farmaceutica che continuerà a crescere – sottolinea la senior partner Alessandra Lanza – il segno sarà negativo per tutti i settori. Le più penalizzate saranno le esportazioni di beni non essenziali». Le filiere dell’auto e degli elettrodomestici dovrebbero lasciare sul terreno il 21,5% delle esportazioni (in valore), seguite dai materiali da costruzione (-18,3%), dalla meccanica (-15,9%) e dalla moda (-15,7%). «Un parziale recupero – dice l’economista – potrebbe arrivare nel 2021, ma per azzerare le perdite bisognerà attendere almeno il biennio 2022-2024, con alcune eccezioni, come il comparto alimentare».

La pandemia, fa notare Fedele De Novellis, senior partner di Ref Ricerche, «ha inceppato la catena del valore mondiale che fatica a riprendersi perché c’è uno sfasamento nei tempi di ripartenza. A soffrire di più saranno i settori integrati in filiere complesse».

I timori della meccanica e il nodo dell’export