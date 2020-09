L’industria risale dal baratro: +7,4% a luglio

Normalizzazione flussi export

Segnali che si accompagnano ad altre indicazioni di recupero registrate dall’Istat. Come aumenti nei consumi elettrici e nella fatturazione elettronica, mentre in parallelo prosegue la normalizzazione dei flussi di export, con le vendite extra-Ue che a luglio sono state in grado di dimezzare il calo tendenziale sperimentato a giugno. Ad agosto, infine, l’indice di fiducia per le imprese ha confermato i segnali positivi registrati il mese precedente.

Anche altrove in Europa si riscontrano trend analoghi, anche se il rimbalzo italiano pare al momento più convinto. A luglio, infatti, in Germania il recupero è proseguito, anche se con slancio ridotto. La crescita rispetto al mese precedente per la produzione industriale è limitata all’1,2%, in rapporto allo stesse mese del 2019 il gap si riduce al 10%, dall’11,4% di giugno. Decisivo per questo risultato la performance dell’auto, in ripresa di quasi sette punti rispetto a giugno ma ancora in rosso del 15% su base annua.

Istat: nel II trimestre Pil scende a -12,8%, mai così male da '95

Situazione analoga in Francia, dove il recupero mensile di luglio rallenta al 4,5%, dal 14,8% di giugno. Rispetto al periodo pre-lockdown di febbraio il gap per la manufattura è ora ridotto al 7,9%. Migliore la situazione italiana, distante da quel livello solo 5,3 punti.