L’industria romagnola riparte trainata dai mercati esteri

Il ritorno in zona gialla e l'accelerazione della campagna vaccinale fanno da sfondo (ottimistico) ai dati in miglioramento dell'industria romagnola. «Ordini e fatturato sono in ripresa e le prospettive di rilancio si allargano anche sul fronte internazionale, aprendo nuovi scenari per la seconda metà dell’anno», sottolinea Paolo Maggioli, presidente di Confindustria Romagna presentando i dati dell'indagine flash sul primo quadrimestre condotta dal centro studi associativo tra le imprese di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

La congiuntura del primo quadrimestre

Il fatturato è previsto in aumento da quasi sei aziende su dieci e stazionario dal 26% del campione; anche la produzione è in crescita per il 58% degli imprenditori e ancora meglio fanno gli ordini (in aumento per il 62% degli intervistati) con quote di pessimisti ai minimi per tutti gli indicatori. L'allentamento dei provvedimenti restrittivi spinge ulteriormente la fiducia, «anche se pesano l'aumento dei costi di approvvigionamento (materie prime e trasporto) e la difficoltà a reperire non solo le stesse materie prime ma anche forza lavoro specializzata, problema che nel settore turistico si somma al ritardo con cui parte la stagione estiva e alla necessità di una riqualificazione profonda», rimarca Maggioli.

Dell'esperienza Covid resta l'approccio agile al lavoro, con quasi i due terzi (64%) degli imprenditori romagnoli che intendono infatti proseguire con l'utilizzo dello smart working anche con il ritorno alla normalità. A trainare la fiducia sono soprattutto i dati dal fronte export: il 55%, del campione giudica un successo la propria esperienza sui mercati esteri anche nel 2020, in piena pandemia, il 45% afferma di aspettarsi un recupero delle esportazioni ai livelli pre-pandemia giù quest’anno e un altro 20% prevede scenari più ottimistici del pre-Covid da qui a dicembre.Il presidente di Confindustria Romagna coglie l'occasione della congiunturale per riportare l'attenzione sui temi chiave del territorio - infrastrutture ed energia in primis - e di concertare risposte corali, in vista della chiamata alle urne sul territorio in autunno, per il rinnovo di molte giunte comunali, tra cui quelle dei capoluoghi Ravenna e Rimini.

Il tallone d’Achille della Romagna: le infrastrutture

«Sul fronte infrastrutture l'elenco dei nodi è lungo e noto», dice Maggioli. E ricorda il tema degli aeroporti di Rimini e Forlì che rischiano di entrare in guerra, dopo una sofferta ripartenza, e hanno invece bisogno di coordinamento, al pari delle fiere (il riferimento alle annunciate e tribolate nozze tra Bologna e Ieg-Rimini è sottointeso); il porto di Ravenna, al centro del mega-cantiere per l'approfondimento dei fondali che deve fare buon uso dei 130 milioni di risorse aggiuntive in arrivo dal Pnrr per competere nei traffici marittimi globali; lo sviluppo dell'alta velocità lungo la dorsale adriatica finora orfana di invesgtimenti, «senza dimenticare le altre reti viarie - aggiunge - dall'indispensabile adeguamento dell'asse E45/E55 al collegamento veloce tra Forlì e Cesena, dalla realizzazione delle rotonde sulla SS16 di Rimini, alla Marecchiese». Al fine di ricostruire lo stato attuale e pianificatorio delle infrastrutture, Confindustria Romagna ha dato il via a uno studio che sarà realizzato da ITL (Istituto sui Trasporti e la Logistica) per definire proposte progettuali concrete che saranno presentate in estate nell'ambito del percorso di “Città Romagna” (progetto di sviluppo lanciato due anni fa da Confindustria in concerto con le altre associazioni in nome di oltre 4mila imprese che occupano 104mila lavoratori e 39 miliardi di euro di fatturato).

La spaccatura del fronte sul tema energia

«La Romagna deve e può essere uno dei poli nazionali della transizione energetica – conclude il presidente -. Tutte le realtà ravennati che animano il settore offshore ed energia hanno elaborato e sottoscritto un documento di osservazioni al Pitesai (il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, ndr), inviato al Ministero della Transizione ecologica, con l'obiettivo di tornare a una pianificazione di medio/lungo termine delle attività con tempi e regole certe, ponendo fine al limbo di incertezze interpretative e rinvii in cui il comparto è precipitato da oltre due anni». In ballo non c’è solo lo sfruttamento del metano sotto l'Adriatico per accompagnare la transizione green, ma il progetto Ccs di Eni per la “cattura e stoccaggio di carbonio” (da conservare nei giacimenti esauriti in mare), il parco eolico al largo della costa, il destino del petrolchimico e il futuro del più importante distretto industriale dell'oil&gas a Ravenna.