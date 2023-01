L’industria si rialza: produzione da record a tre anni dal Covid

Produzione tonica e vendite estere in recupero si riverberano anche nel dato regionale del fatturato, rilanciato oltre la media delle altre variabili da un prepotente effetto-prezzi, con l’aumento dei listini interni ed internazionali a rilanciare gli incassi delle aziende. In parte si tratta di una partita di giro, tenendo conto di rincari legati ad analoghi incrementi dei fattori di produzione, materie prime ed energia in primis. E tuttavia, guardando all’indice, si osserva un’impennata ancora più forte rispetto alla produzione: dall’ultima rilevazione pre-covid il balzo dei ricavi delle aziende lombarde è in media pari al 32%.

I casi esposti qui a fianco, che spaziano tra i principali settori dell’economia e che si dipanano tra le dodici province del territorio, evidenziano nei racconti singoli i numeri “macro” appena esposti. Allo shock 2020 è seguito per tutti un rimbalzo più che proporzionale l’anno successivo, rapida inversione di rotta che ha consentito di mantenere la presa sui mercati internazionali e che come effetto collaterale ha prodotto anche un incremento dell’occupazione. Durerà? All’orizzonte quasi ogni indicatore è indirizzato al peggio ma il passato recente ha dimostrato la forza della manifattura locale.

«In questi tre anni - spiega il presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella - l’industria lombarda ha saputo resistere e reagire a una serie di shock che, così come si sono presentati, avrebbero messo in ginocchio anche il più solido dei sistemi industriali». Buzzella ricorda le tante mergenze attraversate, i lockdown del primo periodo di emergenza sanitaria, la chiusura delle rotte commerciali, i colli di bottiglia negli approvvigionamenti, la riorganizzazione delle supply chain, la scarsità seguita poi dall’esplosione dei prezzi delle materie prime, infine la crisi energetica e una guerra ai confini dell'Europa con l'impianto sanzionatorio che ne è conseguito. «Agli imprenditori lombardi - aggiunge - per i risultati ottenuti in questi anni andrebbe data una medaglia al valore per aver traghettato l’economia regionale attraverso questa serie di crisi. Senza scossoni occupazionali e perfino riuscendo a trainare l’intera economia nazionale grazie agli ottimi risultati dell'export. Oltre alla capacità e alla lungimiranza degli imprenditori di adattarsi a cambiamenti epocali in queste fasi di crisi è stato costante il confronto con le istituzioni regionali: questi sono stati senza dubbio gli ingredienti vincenti che, oggi, consentono alla Lombardia di guardare al futuro con ottimismo e fiducia perché, a dispetto di una narrazione che vuole un’Italia anello debole d’Europa e dell'Occidente, siamo più forti e solidi di come ci raccontano e i risultati di questi tre anni ne sono la dimostrazione».