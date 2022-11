L’industria dei surgelati riduce le emissioni di CO2 del 10%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Negli ultimi tre anni, le imprese italiane dei surgelati ha ridotto le emissioni di CO2 del 10%, pari a quelle emesse da oltre 350mila auto che percorrono la tratta Milano-Roma. L’utilizzo di acqua è stato ridotto del 4%, l’equivalente di 3 milioni di docce da 5 minuti risparmiate. Mentre tra energia elettrica e termica, l’industria del freddo ha saputo diminuire i consumi del 2%, pari al fabbisogno annuo di più di 8.500 famiglie di due persone. Sono questi i progressi nel segno della sostenibilità certificati dal primo report ambientale dello Iias, l’Istituto italiano alimenti surgelati. Per ottenere questi risultati, sono stati raccolti i dati di 13 stabilimenti, che rappresentano circa l'80% del consumo annuo di surgelati nel nostro Paese.

«Questa riduzione notevole dei consumi idrici ed energetici è avvenuta a fronte di un significativo aumento della produzione - spiega Giorgio Donegani, presidente Iias - poiché i consumi di surgelati negli ultimi tre anni sono cresciuti del 10%». La sostenibilità di questi prodotti passa anche attraverso la natura intrinseca dei frozen food, antispreco per definizione: il cibo congelato ha infatti una lunga durata di conservazione e permette il controllo delle porzioni. «In Italia - continua Donegani - soltanto il 2,5% degli 1,8 milioni di tonnellate di cibo sprecati ogni anno proviene dai surgelati».

Loading...

Per ridurre l'impatto ambientale, gli sforzi delle aziende del comparto si sono concentrati su due principali direzioni: da un lato la diminuzione dei consumi per tonnellata di prodotto, ottenuta grazie all'efficientamento dei processi e all'utilizzo di tecnologie innovative; e dall’altro la riduzione dell'impatto ambientale di ogni unità energetica consumata, grazie agli investimenti per l'autoproduzione dell'energia necessaria ai propri processi e alla progressiva conversione verso l'utilizzo di fonti rinnovabili. Per quanto riguarda l'energia, si stima che il settore dei surgelati consumi in un anno circa 476.000 MWh di energia elettrica e 474.000 MWh di energia termica, che corrispondono a circa 1,04 MWh complessivi per ogni tonnellata prodotta. Il 30-40% dei consumi di energia è imputabile alla produzione; il 40-50% alla surgelazione; il restante20-30% allo stoccaggio.