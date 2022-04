L’industria torna a crescere

Tra i settori, sono poche le eccezioni negative mentre le crescite sono diffuse quasi ovunque. Gli incrementi tendenziali maggiori sono per la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+16,8%), le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+11,7%) e la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (+8,3%). Flessioni tendenziali si registrano nelle attività estrattive (-15,0%), nella produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-3,8%) e nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (-2,9%). Il dato è quindi superiore alle attese, tenendo conto anche dei primi rallentamenti produttivi già avviati per effetto del caro-energia, che a cavallo tra febbraio e marzo ha portato alla riduzione di alcune attività energivore, come piastrelle, carta, acciaio e metallurgia.

D’altra parte, come confermato da numerose aziende, la domanda di mercato resta comunque tonica e le difficoltà produttive si confrontano in più casi con ordini record, come testimoniato anche dal dato dell’export extra-Ue proprio di febbraio, ancora in crescita a doppia cifra.