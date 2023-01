L’industria Ue è trainata da tre regioni italiane che vanno veloci

In un precedente articolo (uscito il 29 dicembre) avevamo già sottolineato come le industrie dell’Emilia-Romagna e del Veneto, nonché quella della Lombardia, siano cresciute, in termini di valore aggiunto a prezzi costanti, molto di più della media delle industrie italiana, tedesca, francese e spagnola sull’arco del periodo 2015-2021.

Ciò ha suscitato curiosità e notevole interesse da parte dei lettori. Alcuni, peraltro, hanno obiettato che l’analisi sarebbe stata ancor più esaustiva se il confronto fosse stato fatto non solo tra regioni italiane e intere nazioni europee ma anche tra regioni italiane e altre regioni europee.

In realtà, un simile confronto può essere soltanto parziale e a valori correnti per la mancanza di dati comparabili a valori concatenati e per il ritardo con cui l’Eurostat raccoglie i dati di contabilità regionale, come già detto all’inizio.

Il nuovo triangolo industriale

Tuttavia, a dimostrazione della forte dinamica industriale delle due maggiori regioni del nostro Nord Est, nonché della stessa Lombardia, svolgeremo qui comunque una breve analisi comparata dell’andamento del loro valore aggiunto industriale a prezzi correnti rispetto alle altre sette principali regioni europee. Confronto che fuga ogni dubbio sulla superiore performance produttiva del nostro “nuovo triangolo industriale” imperniato su Nord Est-Lombardia.

Dal grafico, infatti, è possibile constatare che dal 2015 al 2019 il Veneto e l’Emilia-Romagna sono state le regioni il cui valore aggiunto industriale a prezzi correnti è cresciuto nettamente di più (rispettivamente del 16,1% e del 14,9%) se confrontato con quello delle altre maggiori regioni UE.