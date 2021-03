L’inerzia non è prudenza, è ciò che ci fa perdere la sfida con il futuro Il passato è solo uno dei criteri da tenere in considerazione. Sarebbe utile svincolarsi da logiche vecchie e stantie che si sono rivelate fallimentari per troppo tempo di Vittorio Pelligra

Quanti anni aveva il Mahatma Gandhi quando è morto? Un salto su Wikipedia o una rapida domanda ad Alexa e la risposta arriva immediata. Ma immaginate di non aver accesso a queste scorciatoie e di dover produrre la vostra stima senza nessun aiutino. Immaginate anche che la domanda possa venir posta più specificatamente in due versioni differenti. In un caso viene chiesto se Gandhi è morto prima o dopo aver raggiunto i 140 anni, nel secondo caso, invece, viene chiesto se la morte è sopraggiunta prima o dopo aver compiuto i 9 anni.

La risposta è semplicissima in entrambi i casi e, infatti, il 100% dei rispondenti risponde correttamente, “prima di 140 anni” e “dopo i 9 anni”. Quando poi, però, andiamo a chiedere, esattamente, quanti anni aveva il Mahatma quando è morto, allora scopriamo un fatto interessante: quelli a cui si era posta l’assurda soglia dei 140 anni, stimano, in media, un’età effettiva della morte, maggiore di quella stimata da coloro cui la domanda era stata posta con l’altrettanto assurda soglia dei 9 anni: 67 anni contro 50.

L’effetto «ancoraggio» sulle decisioni

Questa differenza è sistematica e statisticamente significativa; non è, cioè, dovuta al caso. Questo bizzarro comportamento è stato evidenziato da Thomas Mussweiler e Fritz Strack (“Explaining the Enigmatic Anchoring Effect: Mechanisms of Selective Accessibility”, Journal of Personality and Social Psychology 73(3), pp. 437-446, 1997), due psicologi tedeschi che, sulla scorta degli studi pionieristici di Amos Tversky e Daniel Kahneman, hanno approfondito il ruolo del cosiddetto “effetto ancoraggio” sulla dinamica delle nostre decisioni.

In soldoni si tratta del fatto che, quando siamo chiamati ad elaborare una stima su un valore, in una situazione di assenza di dati sicuri o di grande incertezza, cerchiamo, inconsciamente, di sfruttare tutte le informazioni che potrebbero aiutarci a elaborare una stima corretta. Molte di queste informazioni, però, sono del tutto irrilevanti, ma, nonostante questo, si fissano nella nostra mente come delle “ancore” e, come le ancore, ci tengono fermi o ci impediscono di muoverci troppo. Così la soglia dei 9 anni, assurdamente bassa, ci fissa e ci porta a dichiarare un valore sottostimato. Simmetricamente, la soglia dei 140 anni, anche questa palesemente sbagliata, inconsciamente diventa la nostra ancora e ci porta ad un aggiustamento insufficiente della stima che risulta, per questo, eccessiva. L’ancoraggio è quel fenomeno, dunque, che ci porta a sbagliare perché produce una sorta di inerzia decisionale che ci rende incapaci di adattarci alle rapide modificazioni dell’ambiente che ci circonda.

Il caso Polaroid

Per la mia prima comunione ricevetti un regalo bellissimo: una macchina fotografica Polaroid che faceva foto istantanee. Aveva un design super, un bulbo flash sostituibile a quattro scatti e una cartuccia di dieci pellicole a sviluppo istantaneo. Mi ricordo esattamente dove la comprammo e le prime foto che feci. Il ricordo diventa più sfumato rispetto a quando smisi di usarla perché era diventato difficile e costoso acquistare le cartucce di ricambio. La Polaroid non navigava in buone acque. Eppure, ancora nel 1997 era un’azienda leader a livello mondiale nel settore della fotografia, in alcuni segmenti del mercato era un vero e proprio monopolista. Nell’anno precedente aveva dichiarato profitti pari a 2.3 miliardi di dollari. Non più di quattro anni dopo la Polaroid portò i libri contabili in tribunale dichiarando bancarotta. Una triste storia, l’ennesimo esempio di “innovazione distruttiva”? Un gigante che continua a fondare il suo business su una tecnologia obsoleta, fino quando lo tsunami della fotografia digitale non lo travolge? No. Niente di tutto questo. La Polaroid non era Blockbuster. La Polaroid e il suo Ceo del tempo, Gary DiCamillo, erano ben coscienti della rivoluzione tecnologica in atto. Sapevano che il digitale avrebbe presto soppiantato il formato analogico.