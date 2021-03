L’infallibile mira di Ljudmila

Ljuda era diffidente verso ogni propaganda e manipolazione. L’abbandono di Sebastopoli da parte delle forze sovietiche l’amareggiò. «Nessun rapporto menzionava che, all’inizio del luglio 1942, circa 80.000 difensori della città /…/ erano stati fatti prigionieri dai nazisti. La tragedia della Grande Guerra patriottica fu messa a tacere per molto tempo.” Sognava di dedicarsi a studiare la storia della sua Ucraina, divenne ella stessa suo malgrado un mezzo della propaganda.

Il presidente americano Franklin D. Roosevelt invitò una delegazione di due o tre studenti sovietici , che avessero preso parte ai combattimenti, a partecipare a un’assemblea internazionale studentesca che si sarebbe svolta a Washington nel settembre 1942. Ljuda fu scelta per la missione insieme ad alcuni compagni, fra cui Vladimir Pčelincev. “In quel momento - ricorda - ci scambiammo sguardi non troppo amichevoli. Nel 1942, per i cento crucchi che aveva fatto fuori sul fronte di Leningrado, Vladimir era diventato il primo cecchino dell’Urss a ricevere il titolo di Eroe dell’Unione Sovietica. Io, nell’autunno del 1941, per i cento rumeni ammazzati nei dintorni di Odessa, avevo ricevuto un svt-40 con dedica. Lui, in dodici mesi di servizio, era stato promosso tre volte: sottotenente, tenente e primo tenente, mentre ora il suo bottino ammontava a 154 fascisti. Io, che prestavo servizio dal giugno dell’anno precedente e avevo 309 nazisti morti in conto, avevo ottenuto solo il grado di sottotenente dal benevolo Ivan Efimovič».

Pregiudizi e stereotipi sulle donne l’accolsero anche durante la visita in America. Davanti a una platea di giornalisti, si rese conto che gran parte delle domande era per lei: «Mi vennero in mente per qualche motivo gli “attacchi psicologici” rumeni e tedeschi/…/Lì provavano a fare all’incirca la stessa cosa: scioccarci, costringerci a dire qualcosa che andasse oltre i limiti ufficiali, gettare coloro che parlavano sotto una cattiva luce, ridere di loro».

Dopo la guerra, il nuovo paradigma tecnologico parve distruggere anche il suo mondo di cecchino. “cecchino. «Il ministero della Difesa credeva che l’impiego della bomba atomica avrebbe risparmiato agli eserciti di scontrarsi con il nemico sul campo di battaglia. Un’esplosione termonucleare avrebbe lasciato dietro di sé solo un arido deserto, i tiratori scelti non avrebbero più avuto nessuno a cui sparare e il nemico si sarebbe dissolto nella polvere».

La cecchina dell’Armata Rossa