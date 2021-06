L’inflazione alimentare e lo spettro di una crisi globale

7' di lettura

Nel 2021 i prezzi dei beni alimentari primari hanno accelerato la loro corsa: oramai siamo al 12° mese consecutivo di rialzi sostenuti ed il trend appare in costante peggioramento. L'indice benchmark della Food and Agriculture Organization (FAO, Food Price Index FPI) che tiene traccia dei prezzi sui principali mercati mondiali ha registrato un +35% da maggio 2020 (cfr. Figura 1).

L'indice FPI ha raggiunto i livelli elevati caratteristici delle gravi crisi alimentari del passato (2007-2008 e 2012-2014). La spinta, prima limitata ai prezzi degli oli vegetali (tra cui l'olio di palma) e dei cereali, ora ha coinvolto lo zucchero, la carne ed i prodotti caseari. Fortunatamente il prezzo del riso, che è una delle fonti primarie di calorie nei Paesi in via di sviluppo, non sta subendo (per ora) pressioni al rialzo.La FAO nei giorni scorsi ha suonato la campanella d'allarme, definendo il rally attuale dei prezzi molto pericoloso per i Paesi poveri importatori netti, soprattutto quelli dipendenti dal turismo internazionale, un settore ancora fortemente bloccato dalla pandemia. La “bolletta alimentare” globale data dai costi delle importazioni – inclusi i costi di trasporto via mare in forte ascesa – quest'anno dovrebbe raggiungere il valore record assoluto di 1.715 miliardi di $, in crescita del 12% dal 2020.

VARIAZIONE % DEL FOOD PRICE INDEX (FPI) E DELLE SUE COMPONENTI Livello iniziale Fpi: gennaio 2000 (Fonte: Fao, Food Prices and Monitoring Analysis)

L'impatto della pandemia sui prezzi del cibo

Dopo anni di relativa stabilità, l'esplosione della crisi pandemica ha provocato in una prima fase (febbraio-maggio 2020, cfr. Figura 2) una violenta caduta dei prezzi dei beni alimentari prendendo in contropiede le previsioni degli esperti che vaticinavano un immediato effetto inflazionistico dovuto alle interruzioni/ritardi sulle catene logistiche di approvvigionamento.

A sorprendere gli analisti è stata la resilienza del sistema di distribuzione delle merci, che si è rivelata maggiore del previsto, mentre si è sottovalutato lo shock deflazionistico causato dalla caduta della domanda globale a seguito dei lockdowns generalizzati. Il crollo del prezzo del petrolio è risultato determinante in questa prima fase perché ha de facto cancellato la domanda di combustibili alternativi basati su oli vegetali (barre azzurre).

Con la riapertura graduale delle principali economie mondiali, il trend discendente si è rapidamente invertito per quasi tutte le principali commodities e già ad ottobre dello scorso anno il calo dei prezzi era stato riassorbito. Fa eccezione la carne (barre verdi) che ha sofferto maggiormente della riduzione del potere d'acquisto subìto da vaste fasce di consumatori a causa della recessione economica e della disoccupazione crescente.

Complessivamente, il rialzo dei prezzi ha preso forza negli ultimi mesi del 2020 estendendosi dagli oli vegetali ad altre fasce di prodotti alimentari più importanti per il consumo umano, come i cereali (barre gialle) e lo zucchero (barre arancioni). Insieme alla rapidità di incremento, ciò che preoccupa i governi mondiali è la possibile persistenza del fenomeno ben oltre il 2021. Infatti i cambiamenti imposti della pandemia nel comportamento dei consumatori e dei principali operatori del mercato potrebbero durare a lungo.

VARIAZIONE % DEL FOOD PRICE INDEX (FPI) E DELLE SUE COMPONENTI Livello iniziale Fpi: dicembre 2019 (Fonte: Fao, Food Prices and Monitoring Analysis)

Perché i prezzi del cibo stanno crescendo

I fattori che stanno determinando l'accelerazione dei prezzi sono molteplici.

In primis prosegue la forte pressione alla ricostituzione delle scorte da parte delle grandi economie emergenti: Cina, India, Brasile. La Cina in particolare ha accresciuto le proprie richieste su tutto lo spettro dei beni acquistabili. Le importazioni cinesi di mais dagli USA sono più che quadruplicate in 12 mesi da 7 a 30 milioni di tonnellate ed il governo ha aumentato le richieste per il 2022. Una quota significativa di riserve era stata utilizzata durante la prima fase critica della pandemia tra gennaio e marzo 2020 per ridurre l'impatto potenzialmente incontrollato della crescita dei prezzi. Nei mesi successivi, Pechino ha avviato un piano aggressivo di ricostituzione delle scorte che ha coinvolto soprattutto il settore dell'allevamento e quello dei cereali utilizzati per l'alimentazione animale, fortemente colpiti dalla peste suina africana.

Sono raddoppiati anche gli ordini di grano da parte dei principali importatori (Egitto, Indonesia, Turchia); sempre più spesso si registra l'implementazione di una policy prudenziale influenzata dalle precedenti esperienze di crisi e dalla pandemia. Diversi governi dei Paesi emergenti (solo pochi giorni fa si è aggiunto il Pakistan) stanno lavorando alla costituzione di vere e proprie scorte alimentari strategiche, in analogia con quanto accaduto dopo le crisi petrolifere globali degli anni '70 e quelle valutarie degli anni '90 in Asia.Poi c'è il fattore clima: il meteo molto secco nelle fasce temperate tipico dei periodi in cui predomina il fenomeno della Niña (un raffreddamento ciclico delle acque superficiali nell'oceano Pacifico), sta contribuendo al razionamento dell'offerta di commodities alimentari, in special modo di grano. La siccità ha colpito i raccolti in tutto il mondo, specialmente nel Sud America, più esposto al rischio climatico; tuttavia anche la Russia sta subendo conseguenze significative.A ciò si sovrappone un problema di distribuzione logistica che sta esplodendo: negli ultimi 6 mesi il costo del trasporto merci via mare è salito del 547% mentre i tempi medi di attesa per il trasporto trans-oceanico sono passati da 14 a 33 giorni. Le prospettive di ulteriori rialzi dei prezzi a breve termine hanno attirato infine gli “squali” dell'ecosistema finanziario: hedge funds e altri speculatori hanno iniziato ad alimentare il rally nella seconda metà del 2020. A maggio 2021, le posizioni “lunghe” nette in futures e opzioni su mais e soia erano ai a livelli record dal 2013. Il governo cinese ha annunciato una politica di “tolleranza zero” con sanzioni penali severe nei confronti degli speculatori sui mercati agro-alimentari locali.