L’inflazione alimentare scende: la crisi globale è alle spalle?

Il successivo stop and go dell'accordo dovuto alle operazioni militari nel Mar Nero tra settembre ed ottobre ha provocato un parziale rimbalzo sui mercati internazionali del prezzo di queste due categorie di prodotti, nonostante le stime complessive sui livelli di produzione mondiali mostrassero una sostanziale tenuta degli stock di cereali coltivati nell'anno in corso. La stima più recente del declino della produzione a livello globale rispetto al 2021 si assesta al -2%; pesanti cali sono registrati in Europa (-7,3%), con il raccolto ucraino ridotto del 40% parzialmente compensato dall'incremento della produzione russa (+17%), ed in Africa (-4,1%). Fortunatamente la buona performance dei Paesi sudamericani (+7,5%) ha ridotto i danni per l'economia globale.

Si tratta comunque di andamenti dei prezzi volatili e di breve termine, suscettibili di rapide inversioni. Il prezzo dell'orzo nel frattempo, è crollato del 30% dai massimi raggiunti a giugno 2022 per via delle aspettative di un'ottima stagione di raccolto negli USA. Nel complesso (vedi Figura 4) si conferma un robusto raffreddamento dei tassi di crescita dei prezzi dei cereali.

TASSI DI INCREMENTO A 12 MESI DEI PREZZI DEI CEREALI

L'andamento del prezzo del riso (barre rosse) si è mostrato straordinariamente insensibile agli sconvolgimenti che hanno caratterizzato i mercati degli altri cereali, registrando un lieve declino anno su anno. Diversi anni consecutivi di raccolti eccezionali hanno portato le scorte globali di riso a livelli record, creando un cuscinetto che si è dimostrato decisivo per contenere le successive spinte inflazionistiche. Da gennaio 2022, i prezzi di riferimento del riso sono stati in media di 414 dollari per tonnellata, al di sotto della media a 5 anni di 416 dollari per tonnellata e della media a 10 anni di 434 dollari per tonnellata.

Nel 2007-2008, i prezzi del riso salirono, quasi verticalmente, superando i 1.000 dollari a tonnellata. È stata la mancanza di un rialzo paragonabile, a ben vedere, che ha impedito allo shock inflazionistico del 2022 di tramutarsi in una crisi alimentare globale. Per ragioni climatiche e di diversificazione geografica gli andamenti della produzione e dei prezzi di riso e grano appaiono generalmente disaccoppiati, consentendo alle fasce di popolazione più povere strategie di “compensazione” alimentare.

Il 2022 fortunatamente è stato uno di questi periodi non anomali. Si consideri qual è il segnale inequivocabile di una vera crisi: le rivolte per il cibo. Nel 2007-2008 il mondo le ha sperimentate su larga scala, quando folle inferocite sono scese in piazza in più di 50 nazioni da Haiti al Bangladesh. Nel 2022 si sono registrati moderati disordini solo nello Sri Lanka, una nazione afflitta da una crisi della bilancia dei pagamenti indipendente dall'inflazione del settore agroalimentare, che ha esaurito la capacità finanziaria del Paese di importare beni alimentari primari.