Le Borse non credono alla stretta monetaria e snobbano l’inflazione

L’inflazione. È sempre lei, in questi ultimi periodi, a recitare un ruolo da protagonista. Anche se, nell’ultima seduta di Borsa, la sua comparsa non ha indotto nei listini la consueta reazione. Da una parte, infatti, in Francia e negli Stati Uniti ci sono stati ulteriori segnali del surriscaldamento dell’economia; ma, dall’altra, non si è avuto il tradizionale scivolone delle Borse.

Così, nella mattinata di venerdì 28 maggio, il Paese transalpino ha pubblicato i prezzi al consumo di maggio che sono...