L’inflazione in calo e le dinamiche del dissenso nella Bce

Con una inflazione in calo, è possibile che aumenti il dissenso nella Bce sulla strategia da adottare: l’inverno sta finendo, quindi occorrre spegnere la restrizione monetaria, oppure è l’estate di S. Martino, perciò non bisogna abbassare la guardia? Gli ultimi dati sull’inflazione in Germania e Spagna sono quelli di un barometro che da nuvoloso si sposta a bello. La discesa dell’inflazione tedesca in novembre è stata inattesa. Nello stesso giorno, anche i dati spagnoli hanno sorpreso in positivo. Come deve reagire la Bce?

Il punto di partenza è riconoscere che questa è la fase congiunturale in cui è più probabile che all’interno di una banca centrale si formi dissenso. In ogni riunione, in termini generali, un consiglio di banchieri centrali può prendere tre diversi orientamenti di politica monetaria: neutrale, espansivo, o restrittivo. L’orientamento neutrale è il primo sogno di ogni banchiere centrale: la politica monetaria non deve fare nulla, perché sia la crescita economica che l’inflazione sono sulla loro traiettoria ottimale. Come ogni sogno, è difficile da realizzare, e quando si realizza dura poco. Più probabile invece che la banca centrale debba affrontare uno shock macroeconomico. Lo shock macroeconomico può a sua volta arrivare dal lato della domanda aggregata, oppure da quello dell’offerta aggregata.

Riguardo l’inflazione, sulla natura dello shock da affrontare emerge il secondo sogno del banchiere centrale: è meglio gestire una inflazione da domanda. Una crescita dei prezzi al consumo spinta da consumi ed investimenti che salgono si accompagna di solito anche ad un aumento della domanda dei beni e dei servizi troppo esuberante rispetto alle capacità produttive, causando un eccessivo surriscaldamento macroeconomico. Quindi una restrizione monetaria consente di sfamare due piccioni con un sol fagiolo: si raffredda l’inflazione senza causare recessione.

Le cose cambiano quando una banca centrale deve affrontare un rischio shock dal lato dell’offerta. È questo oggi il caso della Bce,

che appare preoccupata dai prezzi dell’energia, che a sua volta possono incidere negativamente sulle aspettative. In questi casi, una restrizione monetaria disinflazionistica può avere costi recessivi. Quindi è più probabile che all’interno di una banca centrale aumenti il dissenso tra i falchi – che danno la priorità ad evitare il rischio inflazionistico – e le colombe – preoccupate invece del rischio recessivo. Una recente analisi empirica conferma che il dissenso all’interno di un consiglio di banchieri centrali cresce quando si deve affrontare uno shock dal lato dell’offerta. Trasformando i risultati di un indice di dissenso, tale indice ci dice che, in media, quando si decide una restrizione monetaria, il valore dell’indice è praticamente nullo se bisogna affrontare uno shock da domanda, mentre quasi raddoppia

nel caso di uno shock da offerta.