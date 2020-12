L’inflazione cinese è negativa a novembre (-0,5%), la più bassa dal 2009

Parte della recente forza della valuta potrebbe essere dovuta al fatto che la domanda correlata al coronavirus per le esportazioni cinesi si è dimostrata resistente, grazie in parte alla rinascita dei casi COVID-19 nei mercati più sviluppati.

Dati recenti hanno mostrato che le esportazioni cinesi sono cresciute al ritmo più veloce in quasi tre anni a novembre, mentre l'attività manifatturiera si è espansa al suo ritmo più rapido in oltre tre anni in quello stesso mese. Le esportazioni sono cresciute del 21,1 per cento rispetto all'anno precedente, dall'11,4 per cento di ottobre.

Quel che fa la differenza, tuttavia, è il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato in Cina e negli Stati Uniti.

La Cina dovrebbe essere comunque l'unico paese del Gruppo dei 20 a registrare una crescita positiva quest'anno, con il Fondo monetario internazionale che prevede una crescita dell'1,9%, seguita da un'ulteriore accelerazione all'8,2% nel 2021.