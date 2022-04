L’inflazione è davvero «amica» del debito? Perché le stime Mef sono a rischio

3' di lettura

L’inflazione è «amica» dei debitori. L’affermazione, riproposta quasi in modo consolatorio ogni volta che la dinamica dei prezzi rialza la testa, ha certo un fondamento, a maggior ragione per chi è alle prese con finanze fortemente squilibrate come i governi. Non c’è dubbio infatti che a parità di altre condizioni il rapporto debito/Pil, uno dei parametri chiave della finanza pubblica, tenda a ridursi quando cresce il suo denominatore: quel prodotto il cui valore nominale viene anche artificiosamente...