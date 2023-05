L’inflazione è una droga: lezione che ancora oggi viene da Weimar

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Cent’anni: un secolo. Nel linguaggio comune, l’eternità per antonomasia. Un secolo basta per cancellare una civiltà, rendere irriconoscibili città e nazioni, estinguere, salvo pochissime eccezioni, tutti gli abitanti della terra. Ma non è bastato a rimuovere dalla sensibilità profonda del popolo tedesco il segno di quella che rimane una delle esperienze più traumatiche della sua storia: l’iperinflazione della repubblica di Weimar, del cui culmine ricorre quest’anno il centenario. Ne troviamo traccia in alcuni tratti tipici della tedesca: l’avversione a volte ossessiva per ciò che cambia, visto come foriero di instabilità; la frugalità sentita come porto sicuro nelle avversità. Vale ancora quello che Costantino Bresciani Turroni, economista e rappresentante italiano nella commissione per le riparazioni di guerra, scriveva nel 1931: «Si comprende facilmente la ragione per cui l’esperienza dei tristi anni 1919-23 pesa sempre come un incubo sul popolo tedesco».mens

La giovane repubblica era appena emersa dalla guerra perduta in cui l’avevano condotta la combinazione del militarismo prussiano (di cui offre un crudo ritratto il film Niente di nuovo sul fronte occidentale, trasposizione del capolavoro di Remarque premiata con quattro Oscar questo’anno) e le sconclusionate mire imperialistiche dell’Austria-Ungheria: uno stato senza identità unitaria, un uovo con due tuorli, come ha scritto Cristopher Clark nel suo magistrale saggio sulle origini della grande guerra (I Sonnambuli; Laterza, 2013).

Loading...

Dopo il ritorno dei combattenti dai campi di battaglia e il fallimento della rivoluzione comunista di Klaus Liebknecht e Rosa Luxembourg, uccisi nel 1919 dalle famigerate Freikorps, squadre paramilitari poi confluite nelle SA di Hitler, la giovane repubblica aveva la possibilità di trovare una sua età dell’oro. Libertà politica e artistica fiorivano a dispetto degli stenti: Kandinski e Ernst nella pittura, Brecht e i Mann nella letteratura, Gropius nell’architettura, i fisici Heisenberg e Born, fra molti altri, esprimevano una vivacità intellettuale europea che il nazismo avrebbe estirpato o fatto emigrare per sempre.

Come in ogni conflitto, l’economia di guerra aveva creato inflazione. Ma era un fenomeno limitato, che poteva essere fermato. Bresciani Turroni dimostra con dati e argomenti (Le vicende del marco tedesco, Egea SpA, 1931) che dopo l’armistizio del novembre 1918 e prima che il trattato di Versailles (1919) e l’ultimatum di Londra (1921) imponessero alla Germania le gravose riparazioni di guerra che John Maynard Keynes avrebbe stigmatizzato ne Le conseguenze economiche della pace, i semi del disastro monetario venivano già posti internamente. Alla loro origine erano vari fattori: inerzia e debolezza dei governanti, alimentate dalla situazione sociale e dai timori di rivoluzione comunista al nord e fascista in Baviera; interessi di gruppi industriali e di speculatori che nell’inflazione si arricchivano sul cambio e sulle derrate alimentari; soprattutto, la nefasta influenza di idee economiche errate. Sono queste ultime che più ci riguardano oggi, perché quell’influenza può ripetersi. Certo, l’inflazione di Weimar è un evento unico, con caratteristiche irripetibili. Ma come un laboratorio in cui condizioni estreme aiutano a capire l’essenza della materia, essa contiene in nuce elementi di tutte le inflazioni di tutti i tempi.

La classe politica di Weimar e la sua banca centrale, la Reichsbank (il cui governatore Rudolf Havenstein come per una nemesi da tragedia greca sarebbe morto proprio il giorno della stabilizzazione del marco), erano in quegli anni prigionieri di due idee, tanto errate quanto in apparenza incontrovertibili. Vale la pena di capirle, in ossequio al detto «se le conosci le eviti».