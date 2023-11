L’inflazione fa male a whisky e birra di qualità: Diageo crolla in borsa

America Latina e Caraibi a parte, il più grande distillatore al mondo ha reso noto che le altre regioni hanno registrato risultati migliori, anche se la crescita in Europa e in Asia-Pacifico nel secondo semestre fiscale sarà probabilmente più lenta rispetto all’anno scorso. L’Asia-Pacifico ha risentito di una ripresa più lenta del previsto in Cina. Le vendite hanno risentito anche della crisi in Israele e a Gaza. «Sta pesando sul sentimento dei consumatori un po’ più in generale», ha detto il ceo, in una call con gli azionisti.

L’azienda, che solo circa sei settimane fa aveva lasciato invariate le sue prospettive per l’anno in corso, ha dichiarato di credere ancora nella forza fondamentale del business e ha ribadito la sua guidance a medio termine per una crescita organica del fatturato netto compresa tra il 5% e il 7%. Ma l’utile operativo dovrebbe ora crescere in linea con il fatturato, invece del 6%-9% confermato sei settimane fa. L’altra tesi alla base della crescita a lungo termine di Diageo - la crescita degli alcolici grazie al passaggio dei consumatori da birra e vino - è apparsa incontestabile.

Loading...