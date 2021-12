L’inflazione? Per Intesa è transitoria. Governo Draghi decisivo per il rischio-Paese

3' di lettura

Un picco iniziale, poi una tendenza alla discesa nel corso dell’anno, lungo un cammino che resta però ancora avvolto nell’incertezza. Nel 2022 alle porte è l’inflazione è il vero elemento in grado di condizionare economia e mercati su scala globale, in Europa e ovviamente pure in l’Italia. E anche per questo l’analisi della sua natura assume un ruolo centrale nelle previsioni sullo scenario macroeconomico a cura dell’Ufficio studi di Intesa Sanpaolo, che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare.

La dinamica dei prezzi

L’...