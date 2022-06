L’inflazione di maggio aumenta gli affitti 4+4. Le città più care, Milano e Venezia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un balzo inatteso.La fiammata dell’inflazione a maggio si traduce in una stangata per gli inquilini che hanno la revisione annuale del loro contratto d’affitto. L’Istat ha pubblicato l’aggiornamento dell’indice FOI (quello che si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie ed è usato per adeguare periodicamente i valori monetari), in aumento del 6,8% su base annuale (livelli che non si raggiungevano dal novembre 1990), che determinerà un aumento medio di 44 euro al mese (528 annui) per i canoni di locazione di un trilocale. A titolo di esempio, per le famiglie milanesi l’esborso sarà 63 euro in più rispetto allo scorso anno, per gli inquilini romani 46 euro.

È quanto emerge da un’analisi dell'Ufficio Studi di idealista, che ha calcolato quanto peserà l’inflazione sull’adeguamento dei contratti di locazione di un trilocale in base all’indice dei prezzi al consumo aggiornato e pubblicato dall’Istat e sulla sua incidenza sui contratti di locazione 4+4.

In Italia, in media, l’affitto mensile di una casa con tre stanze è di 650 euro. Gli inquilini con adeguamento annuale legato all’indice FOI dovranno pagare 44 euro in più al mese.

Gli inquilini che vedranno aumentare maggiormente i canoni di locazione sono quelli di Milano (+75 euro al mese e 900 euro in più all’anno). Segue Venezia, dove si spenderanno 68 euro in più al mese (816 euro in più all’anno).

Sul terzo gradino del podio nel ranking dei rincari maggiori si piazzano Bologna e Bolzano (+58 euro al mese), seguite da Firenze e Roma (+54 euro al mese). Anche a Como l’adeguamento dei canoni all’indice di inflazione si farà sentire (+51 euro mensili).

Il capoluogo del Sud che registrerà gli aumenti più considerevoli per i canoni di locazione di trilocali è Napoli (+48 euro), appaiato con Monza, Modena e Ravenna e seguito a poca distanza da Cagliari (+45 euro).