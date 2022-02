L’inflazione percepita vola al 6,4%. La guerra accelera il caro energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le tensioni scatenate dalla guerra in Ucraina avranno un effetto duraturo sui prezzi. Ne sono convinti due italiani su tre. E quasi tutti condividono il timore che sui prezzi dell’energia possa scatenarsi un effetto paragonabile allo shock petrolifero degli anni 70. L’inflazione, poi, è percepita in questo momento al 6,4%, rispetto al livello ufficiale, registrato dall’Istat a gennaio, del 4,8% su base annua.

Sono queste le indicazioni del sondaggio «L’inflazione percepita in Italia», realizzato la scorsa settimana per Il Sole Ore del Lunedì da Noto Sondaggi, che ha rilevato anche, all’indomani dell’invasione russa in Ucraina, i timori degli italiani per le ripercussioni sui prezzi legate al difficile contesto internazionale.

DALLE TENSIONI INTERNAZIONALI AL CAROVITA

Se si confrontano i dati di febbraio con l’indagine analoga svolta negli ultimi giorni dell’anno scorso (si veda Il Sole 24 Ore del 27 dicembre 2021), si scopre che l’inflazione percepita è aumentata in soli due mesi di oltre un punto percentuale dal 5,3 al 6,4 per cento. Se il trend dovesse confermarsi, questo valore potrebbe crescere in maniera rilevante nei prossimi mesi.

L’impatto della guerra

Il 67% degli intervistati pensa che le tensioni determinate dalla guerra nell’Est Europa avranno un effetto duraturo, di almeno uno o due anni, sull’andamento dei prezzi. Solo per il 23% gli effetti saranno di minore durata.

L'INFLAZIONE PERCEPITA DAGLI ITALIANI

L’86% ritiene molto o abbastanza probabile che possa generarsi una crisi nei prezzi dell’energia analoga a quella degli shock petroliferi negli anni 70. E l’89% pensa che la crisi in Ucraina farà crescere ulteriormente l’inflazione nei prossimi mesi.