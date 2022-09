L’inflazione riporta Wall Street sulla Terra nella settimana delle “quattro streghe”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Punto e a capo. In una sola seduta Wall Street arretra dai tre (S&P 500) ai quattro punti percentuali (Nasdaq). Il tutto mentre vendite copiose hanno colpito anche il mercato obbligazionario con i rendimenti dei titoli di Stato a 2 anni impennatisi oltre il 3,7%. Il dato dell’inflazione Usa ad agosto (peggiore delle attese tanto nella versione completa - 8,3% - quanto in quella core, 6,1%) ha dato uno schiaffo al risk-on (in rosso sono finiti anche i listini europei), riportando gli investitori sulla...