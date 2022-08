L’inflazione spiega le ali ai falchi della Bce. E i rendimenti dei BTp salgono ancora

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un passo in avanti certo dell’inflazione, un altro molto probabile delle Banche centrali verso azioni più aggressive dei tassi di interesse e uno infine altrettanto evidente dei rendimenti obbligazionari per scontare entrambe le escalation. Lo schema sui mercati sembra essere ormai ben disegnato in queste ultime sedute, e agli investitori si fatica in effetti a dare torto, visto che le indicazioni sui prezzi al consumo (soprattutto in Europa) continuano a essere piuttosto chiare e allarmanti e perché...