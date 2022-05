L’inflazione torna a frenare le Borse, sale il petrolio dopo l’accordo Ue

In Ue stop al 90% delle importazioni di petrolio russo

Sulle quotazioni del greggio influisce la notizia che entro fine anno circa il 90% delle importazioni di petrolio russo sarà bloccato. È questo, infatti, il risultato dell’accordo sulle sanzioni raggiunto dai capi di Stato e di governo della Ue. Per lo stop all’import di petrolio sono previste eccezioni: il bando riguarda il petrolio trasportato via mare (circa due terzi delle importazioni totali). Per il greggio via oleodotto c’è una «eccezione temporanea»: quanto durerà non si sa. Il Consiglio «tornerà prima possibile sulla questione», è scritto nelle conclusioni del vertice Ue.

In Cina indice Pmi manifatturiero resta sotto pressione

L'attività manifatturiera in Cina, resta ancora sotto il livello di espansione a maggio, ma a un ritmo meno pronunciato del mese precedente, sotto l'effetto delle restrizioni anti-Covid e del confinamento di Shanghai. L'indice Pmi dei direttori acquisti del settore manifatturiero si è attestato a maggio a 49,6 contro 47,4 di un mese prima, quando già il deterioramento delle condizioni sanitarie metteva sotto pressione l'economia, ha annunciato l'Ufficio nazionale di statistica. Gli analisti, però, avevano previsto un calo più pronunciato.

Alla Borsa di Tokyo l’indice Nikkei chiude a -0,3%

La Borsa di Tokyo, infine, ha archiviato una seduta debole, appesantita dalle prese di profitto dopo i forti guadagni delle seduta del 30 maggio, che hanno visto il Nikkei salire al livello più alto in cinque settimane. Wall Street, che solitamente dà la direzione alla piazza di Tokyo, è rimasta chiusa per festività e il mercato giapponese non è sembrato particolarmente condizionato dalla pubblicazione, prima dell'apertura, del dato sul calo della produzione industriale giapponese (-1,3%) ad aprile. Al termine degli scambi l'indice Nikkei dei titoli guida è sceso dello 0,3% a 27.324,40 punti mentre il più ampio indice Topix è sceso dello 0,53% a 1.912,20 punti.