L’inflazione Usa balza ai massimi dal 1990. L’effetto sulle classi di investimento, dal Bitcoin alle Borse

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

L’inflazione continua a spiazzare gli investitori. Le attese erano per un aumento ad ottobre dell’indice dei prezzi al consumo negli Usa del 5,8% su base annua. E invece il dato diffuso il 10 novembre indica un +6,2%, che colpisce ancor di più se si raffronta al +5,4% di settembre. Siamo ai massimi dal 1990 in un contesto che non mette tutti d’accordo: c’è chi continua ad andare nella direzione della retorica delle banche centrali - che da otto mesi definiscono transitorio il fenomeno perché legato...