L’inflazione Usa non molla la presa ma le Borse rimbalzano: dai mercati la reazione che non ti aspetti

3' di lettura

La reazione che non ti aspetti al dato che tutti in fondo temevano. Negli Stati Uniti la corsa dell’inflazione non mostra segnali di cedimento a settembre, lasciando presagire mosse energiche da parte della Federal Reserve, e i mercati sbandano comprensibilmente. Poi arriva però la retromarcia più clamorosa (e soprattutto inattesa) che proietta di nuovo in alto i prezzi di azioni e bond, frenando al tempo stesso il superdollaro.

L’inversione sui mercati

Il bollettino di giovedì si è infatti chiuso con le Borse europee in ...