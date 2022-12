L’influenza corre e ora fa paura: 762mila italiani a letto solo negli ultimi 7 giorni 

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’influenza corre in Italia. Gli ultimi dati del rapporto Influnet parlano di 762mila italiani a letto solo nell’ultima settimana. Dati che spingono gli scienziati a lanciare l’allarme.

Per l’influenza sarà «una stagione a intensità molto alta, con un picco che potrebbe arrivare in anticipo. Anziché a gennaio-febbraio, nelle settimane di inizio anno». Lo dice Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di prevenzione del ministero della Salute, intervistato dal Corriere della Sera e La Stampa.

Attenzione ai primi sintomi

Niente cambia «dal punto di vista della sintomatologia che dura in media cinque giorni. Febbre molto alta che sale rapidamente, dolore alle ossa, mal di gola, raffreddore, inappetenza - spiega Rezza -. Anche le cure non cambiano. Prendere antipiretici per abbassare la temperatura, bere molto, riposo e no antibiotici a meno che non siano indicati dal medico di fronte al sospetto di una complicazione batterica. Ricordiamo ancora che gli antibiotici non funzionano contro i virus».

L’importanza della vaccinazione

La vaccinazione, continua Rezza, è «molto utile» e «va raccomandata ad anziani, per i quali è preferibile la formulazione adiuvata, e fragili. Si può fare tranquillamente assieme alla quarta dose anti Sars-CoV-2, è consigliata alle donne in gravidanza. Per questi gruppi di popolazione è gratuita».

Per quanto riguarda il Covid «i casi si sono stabilizzati rispetto alla scorsa settimana, non si è registrato un aumento. Ma resta l’importanza di vaccinarsi».