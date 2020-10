L'ingegneria finanziaria al servizio della lotta contro le mafie Eurispes in un suo recente rapporto quantifica il valore complessivo dei beni ed attività sequestrati e confiscati alle mafie a 32 miliardi di € a fine 2019; solo negli ultimi 5 anni sono stati sequestrati 20 miliardi di Marcello Minenna*

(AdobeStock)

Eurispes in un suo recente rapporto quantifica il valore complessivo dei beni ed attività sequestrati e confiscati alle mafie a 32 miliardi di € a fine 2019; solo negli ultimi 5 anni sono stati sequestrati 20 miliardi

6' di lettura

La lotta all'illegalità ed alle mafie spesso si gioca sul piano economico, andando a colpire il patrimonio delle società criminali. Si tratta di una strategia da sempre vincente, perché toglie “benzina” alla criminalità intaccandone il potenziale di influenza sul territorio e la capacità di rigenerarsi anche dopo duri colpi tesi a “decapitare” le organizzazioni. Quest'attività di contrasto alle mafie ha un valore preciso, e di tutto rispetto. Eurispes in un suo recente rapporto quantifica il valore complessivo dei beni ed attività sequestrati e confiscati alle mafie a 32 miliardi di € a fine 2019; solo negli ultimi 5 anni sono stati sequestrati 20 miliardi.

Soltanto il 9% di questo “tesoretto” (circa 3 miliardi) è però in denaro contante, mentre i beni mobili valgono 4,3 miliardi. Il resto è rappresentato da immobili ed attività economiche, che per tornare realmente nelle disponibilità della società civile hanno bisogno di essere amministrati, bonificati, riconvertiti. Allo stato attuale, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ha in gestione 18.300 immobili e 2.866 aziende (cfr. Figura 1). Si tratta di un patrimonio imponente che avrebbe bisogno di un'amministrazione coordinata stile holding, in grado di sfruttare le sinergie fra i settori industriali e commerciali coinvolti. L'ANBSC ha invece personale, risorse e poteri limitati che de facto impediscono di operare in maniera ottimale per una piena valorizzazione dei beni.

LE CONFISCHE ALLE MAFIE - 1 Loading...

Per quanto riguarda i beni immobili l'attività di confisca e ri-destinazione risulta ben avviata (cfr. Figure 2 e 3) - ancorché con oggettive difficoltà nelle realtà territoriali più problematiche - con la maggioranza degli immobili che viene devoluta agli enti locali per finalità sociali. Solo una frazione di beni viene liquidata sul mercato oppure rimane ferma nel patrimonio dello Stato.

LE CONFISCHE ALLE MAFIE - 2 Loading...

LE CONFISCHE ALLE MAFIE - 3 Loading...

Per quanto riguarda la gestione delle imprese in confisca invece emergono diverse criticità. La strategia seguita fino ad oggi sembra sia stata incentrata più che altro sulla liquidazione e l'eliminazione delle aziende dal tessuto economico. Oltre il 95% delle aziende per le quali si è portato a compimento il processo gestorio è stata messa in liquidazione. Qual è il razionale? Si presuppone che le attività produttive sequestrate siano talmente “inquinate” dall'utilizzo di metodi illeciti (lavoro nero, scarsa sicurezza, appalti e commesse pilotate) e “drogate” da capitali provenienti da attività criminali da non potere sopravvivere all'interno dell'economia legale. Anzi, la loro eliminazione renderebbe il contesto produttivo più “sano”.

Eppure anche queste attività produttive hanno un valore di avviamento che non è sempre negativo: si tratta di imprese di costruzioni (24%), commercio (18%) o agricole (5%) che generavano reddito, indotto, occupazione. Per quanto inquinato dalla gestione criminale, questo valore aggiunto dovrebbe essere maggiormente tutelato nel rispetto del principio di restituzione alla collettività di quanto più possibile.