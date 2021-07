L’Inghilterra batte la Danimarca ai supplementari: sarà in finale domenica contro gli Azzurri

1' di lettura

Sarà l’Inghillterra l’avversaria dell’Italia domenica prossima alle 21 a Wembley: battuta la Danimarca ai supplementari per 2-1. A decidere il risultato un rigore assegnato agli inglesi, calciato da Kane e parato da Schmeichel: ma Kane è spietato e mette in rete di ribattuta. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 già nel primo tempo con Damsgaard a sbloccare al 30’ con un gran tiro dai 30 metri su punizione, un’evocazione di Christian Eriksen in piena regola.

Pareggio inglese 9 minuti dopo per un autogol di Kjaer. Secondo tempo chiuso in pressing dall’Inghilterra ma un nulla di fatto porta ai supplementari. È solo al 104’ che Kane porta per la prima volta nella sua storia l’Inghilterra a una finale degli Europei.

Loading...

William e Kate: la Coppa sta tornando a casa

La vittoria inglese è stata salutata con gioia da William e Kate: «Che partita, che risultato! Un’enorme prova per l’Inghilterra, l’intero paese sarà dietro di voi domenica» hanno infatti commentato i duchi di Cambridge, William e Kate, in un tweet diffuso da Kensington Palace dopo la semifinale vittoriosa con la Danimarca: semifinale a cui William, presidente della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono, ha assistito allo stadio e che Kate - isolata precauzionalmente a casa dopo aver incontrato giorni fa una persona risultata poi contagia dal Covid - ha visto in tv. In fondo l’hashtag “#ItsComingHome”: la coppa «sta tornando a casa».