L’ingiustizia oltre la gratuità. Perché la disuguaglianza ci fa male

Le scorie tossiche della diseguaglianza non sono state smaltite, anzi, sono aumentate e i loro effetti si sono gravemente acuiti. Ora l'indagine dei due epidemiologi si concentra in particolare sugli effetti psicologici e sociali. Il quadro che ne emerge è, ancora una volta, sconcertante. Vengono considerate, per esempio, le reazioni psicologiche alla crescente ansia da valutazione sociale causata dalla crescente verticalizzazione delle classi sociali. «Se la gente deve lottare con la scarsa fiducia nei propri mezzi e la bassa autostima – concludono - aumentano la depressione e le nevrosi», accompagnate da tassi più elevati di schizofrenia e di sintomi psicotici.

Questo determina comportamenti che oramai sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto di chi frequenta i social: una tendenza generalizzata a reagire all'ansia da valutazione attraverso un'esagerazione dei propri meriti e successi; una tendenza a sopravvalutarsi, a considerarsi migliori, più furbi, esperti, informati e scaltri degli altri. Una forma di narcisismo al limite del patologico che deriva, in realtà, da un accresciuto senso di insicurezza. Quasi un'epidemia dell'effetto Dunning-Kruger. Correlato a questa ansia da valutazione e alla conseguente insicurezza è l'aumento del cosiddetto “consumo vistoso”. L'utilizzo, cioè, dei beni osservabili in funzione ostentativa. Per mostrare attraverso la “roba”, direbbe Verga, ciò che vorremmo essere agli occhi degli altri. Per mostrare il nostro valore che sentiamo non venire riconosciuto. Per questo nelle società più diseguali la gente lavora di più, si indebita di più e ha maggiori probabilità di andare in bancarotta.

L’ultimatum game



Gli economisti sperimentali da tempo si interessano al fenomeno della disuguaglianza, delle risposte comportamentali, delle componenti psicologiche e dei correlati neuronali legati all'esperienza dell'ingiustizia e dell'iniquità. Un paradigma sperimentale ha avuto a riguardo un ruolo centrale, si tratta del cosiddetto ultimatum game. Questo semplice gioco è stato inventato e testato per la prima volta nel 1982 dall'economista tedesco Werner Güth assieme ai colleghi Rolf Schmittberger e Bernd Schwarze (“An Experimental Analysis of Ultimatum Bargaining”. Journal of Economic Behavior and Organization, 3, pp. 367–388). L'ultimatum game è equivalente ad un dictator game, che abbiamo già incontrato nelle settimane scorse, con la differenza che in questo caso il secondo giocatore assume un ruolo attivo. Il proposer ha una certa dotazione monetaria, per esempio 10 euro, che può dividere in qualunque modo tra lui e il receiver, un secondo giocatore. L'offerta può andare da zero fino a dieci.

Fin qui come nel dictator game. Ora, però, il receiver può decidere se accettare o rifiutare l'offerta ricevuta. Se questa viene accettata, allora la divisione proposta dal proposer viene implementata, altrimenti, se l'offerta viene rifiutata, entrambi i giocatori ottengono zero. La scelta che massimizza il guadagno del proposer sarà quella che prevederà la minima offerta accettabile dal receiver. Se questi rifiuta ottiene zero, quindi, ogni offerta che preveda una somma positiva, per quanto piccola verrà accettata. Il proposer dovrebbe quindi offrire il minimo possibile, cioè un euro. Questa è la previsione teorica che deriva dalle classiche assunzioni di razionalità e di autointeresse. Il comportamento reale osservato nell'ultimatum game viola sistematicamente tale previsione.

Per cercare di capire il perché, qualche anno dopo la pubblicazione dello studio di Güth, un altro gruppo di economisti decise di confrontare il comportamento dei soggetti nell'ultimatum game e nel dictator game (Forsythe, R., Horowitz, J., Savin, N., Sefton, M., “Fairness in simple bargaining experiments”. Games and Economic Behavior 6 (1994), pp. 347-369). Se il comportamento dei giocatori è legato esclusivamente a motivazioni di natura altruistica, nei due giochi dovremmo osservare scelte simili. Il proposer dovrebbe offrire in media quanto il dictator. Ma i dati mostrano, invece, che le offerte del proposer nell'Ultimatum game, sono molto più generose di quelle del dictator nel dictator game.