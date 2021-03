L’inglese Blantyre investe a Venezia

2' di lettura

La crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 crea occasioni in ambito immobiliare. Occasioni soprattutto per investitori che vogliano puntare su edifici da riposizionare e riqualificare. È con focus su questa tipologia di asset che si è chiusa una operazione immobiliare a Venezia. Investire Sgr ha istituito, infatti, un fondo immobiliare per acquisire un complesso immobiliare sull’Isola del Tronchetto, a Venezia. Il fondo è interamente sottoscritto da un veicolo gestito da Blantyre Capital Limited, società di investimento con sede a Londra.



Si tratta del secondo investimento chiuso in Italia da Blantyre ha concluso in Italia negli ultimi sette mesi, sempre con ottica value-add-

La strategia punta al mercato immobiliare italiano

La società guarda con attenzione, sempre in ottica opportunistica, asset in difficoltà come hotel e immobili residenziali, nelle principali città italiane, tra cui Milano, Roma, Venezia, Napoli, Bologna, Torino, Genova, Verona, oltre alle primarie destinazioni turistiche. La crisi dovuta al Covid ha avuto, infatti, un forte impatto sul settore dell’ospitalità, il primo insieme al retail ad avere difficoltà consistenti per via del totale blocco dei viaggi e del turismo durante il lockdown della primavera 2020, ripresi solo in parte durante la scorsa estate.

Il rilancio di un complesso sfitto

L’operazione prevede il rilancio del complesso di 16.000 metri quadrati, attualmente in gran parte sfitto. Il piano di riqualificazione integrato punta a creare valore per questa area della città lagunare in modo da renderla più attrattiva per il turismo, ma anche più vivibile per i residenti.

«Siamo entusiasti di essere coinvolti nella riqualificazione del Tronchetto, un luogo strategico sia per la città di Venezia che per la sua economia» ha detto Johann Scheid, aggiungendo «crediamo che l’immobiliare italiano e i settori corporate abbiano un enorme potenziale, sostenuto da una base demografica imprenditoriale e innovativa».