L’inglese JCI punta sul real estate e diventa azionista di Serenissima Sgr Nell’advisory board della casa madre inglese di JCI figurano, oltre a varie figure internazionali, l’ex ministro degli Esteri Franco Frattini, l’ex ambasciatore Giovanni Castellaneta, l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti di Paola Dezza

Nuovi soci, un cambio di indirizzo alle porte e una strategia focalizzata a recuperare posizioni in un mondo del real estate in pieno fermento. Sono queste le novità in casa Serenissima Sgr che dal prossimo mese di settembre, secondo le voci che stanno circolando sul mercato, dovrebbe spostare i propri uffici da Verona a Milano.

Nel frattempo la JCI Capital Ltd, società di asset management inglese basata a Londra al numero 44 di Davies street (e uffici a Milano in corso Sempione 2), ha concluso l’acquisizione di una partecipazione in Visione Spa, holding di controllo di Serenissima Sgr tramite la Centrale Finanziaria Generale.

Visione è, infatti, socia della Centrale Finanziaria Generale con una partecipazione pari al 33,5% del capitale sociale. Centrale finanziaria vede tra i soci la famiglia Amenduni delle acciaierie Valbruna di Vicenza, i fratelli Toti, Armando Maffeis. Una compagine azionaria che in passato ha avuto alcune divergenze sulla gestione aziendale.

JCI ha acquistato 687.500 azioni di Visione al prezzo di un euro ciascuna (quindi per un controvalore di 687.500 euro), da sommare all’acquisto di un prestito obbligazionario convertibile già effettuato per una cifra pari a 2,692 milioni. Dell’operazione fa parte anche la cessione di un finanziamento di 150mila euro e di contratti in base ai quali IFIC holding ha acquisito a fine 2018 circa 30mila azioni di proprietà della AEH Aura Estate (11,350 azioni) e della Return holding (altre 19.150 azioni). L’attuale capitale sociale di Visione è pari a 1,46 milioni di euro.