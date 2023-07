L’inglese made in China che scala la top ten

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’elettrica per tutti con rate mensili abbordabili oppure un suv compatto full optional a prezzi da citycar. Sono la MG4 a batteria e l’HS a benzina o plug-in le due armi che hanno spinto le vendite di MG al di là delle più rosee previsioni.

Sembra infatti rinato, lo storico brand britannico Morris Garages, rilanciato in Europa nel 2019 partendo proprio dal Regno Unito dopo essere finito nel 2007 sotto il controllo di Saic Motor, il primo gruppo automobilistico cinese con vendite annuali superiori a 7 milioni di unità.

MG è anche un fenomeno interessante in Italia perché sta scombussolando il mercato e la sua classifica di vendita con modelli elettrici o a combustione interna. La casa ha stabilito obiettivi ambiziosi ma realistici : il 2% di market share per quest’anno in Italia e il 3% nel 2024. Ma facciamo un passo indietro: Saic Motor Italy ha chiuso il primo semestre 2023 con un cumulato pari a 14.234 auto vendute. A giugno, inoltre, le 3.371 immatricolazioni del brand hanno superato la quota del 2% sul mercato italiano. Obiettivo centrato molto tempo prima del previsto. A sostenere le ambizioni di MG in Italia c’è anche una rete di vendita che dovrebbe quest’anno raddoppiare fino a 60 store e 120 punti vendita su tutta la penisola. A cui si aggiunge una garanzia standard di 7 anni o 150mila km che si applica all’intera vettura, compresi il powertrain elettrico e la batteria.

La MG4 è risultata l’auto 100% elettrica più apprezzata nel segmento medio a cui appartiene in Italia, ma si attesta al quinto posto assoluto del mercato totale con le 1.235 unità vendute dall’inizio dell’anno. A livello europeo la MG4 si è assicurata a maggio la terza posizione fra le elettriche più vendute nel vecchio continente, preceduta soltanto dalla Tesla Model Y e dalla Volkswagen ID.4. Recentemente, la filiale italiana ha lanciato il programma Go Green per rafforzare le motivazioni di quanti puntano a comprare un’elettrica e secondo una ricerca di EY (Mobility Consumer Index 2023) il 70% degli italiani è propenso ad acquisire una vettura elettrificata.

In Italia il mercato Bev (battery electric vehicle ) vale circa il 4% del mercato ed è in sofferenza per la precarietà degli incentivi per calmierare i prezzi di listino delle vetture. In questo scenario MG ha conquistato il 5% di quota. Merito, come detto, della MG4 che verrà affiancata a breve da una versione più potente: la XPower. L’offerta di elettriche comprende la Marvel R, ma il marchio anglocinese gioca anche una partita sul fronte delle termiche e delle ibride. Notevoli performance anche per ZS, best seller a benzina di MG, e per la HS: insieme hanno portato il brand a conquistare una quota del 5% del mercato delle auto a benzina con 11.884 unità.