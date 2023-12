L'ingresso del fondo saudita Nif mette le ali a Technogym

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Corre il titolo di Technogym che arriva a guadagnare anche il 7% sulla notizia dell’ingresso nel capitale di NIF Holding, subsidiary interamente controllata dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita Neom Investment Fund Company. Il fondo ha acquisito circa il 6% del capitale di Technogym tramite un Reverse Abb a 9,2 euro per azione, per un controvalore totale della transazione pari a circa 111 milioni di euro. Il prezzo rappresenta un premio di circa il 15,1% rispetto alla chiusura di ieri.

Neom Investment Fund è il fondo strategico di investimento creato per supportare lo sviluppo dei 14 settori chiave previsti all’interno di Neom, il progetto di sviluppo sostenibile avviato nel nord-est dell’Arabia Saudita dal principe Mohammed bin Salman, con l’obiettivo di creare per il Paese e per il mondo intero un nuovo modello economico che assicuri alta qualità di vita preservando al contempo il territorio circostante. Tra i 14 settori chiave di questo progetto sono inclusi Sport, Salute e Benessere, Tecnologia e Digitale, Turismo. La transazione ha previsto un acquisto diretto di circa 8,8 milioni di azioni (pari al 4,4% del capitale sociale) oltre ad accordi tramite strumenti derivati per l’acquisto di un ulteriore 3,3 milioni di azioni circa (pari all’1,6% del capitale sociale). Nel press release NIF esprime il committment di lungo termine come azionista di minoranza di Technogym e l’apprezzamento per la leadership della società e la sua capacità di innovazione nel settore del fitness e dell’health. Nell'operazione J.P. Morgan ha agito in qualità di Bookrunner, mentre Rothschild & Co ha agito in qualità di Financial Advisor di NIF.

Intermonte: "Investitore strategico"

Come segnalano gli analisti di Intermonte, «oltre al prezzo della transazione fortemente a premio sulla chiusura di ieri, la notizia per quanto appreso è positiva visto l’ingresso nel capitale di un investitore strategico molto rilevante e con alte prospettive di collaborazioni commerciali nell’area del Medio Oriente ed in particolare nel progetto Neom». A settembre, ricordano gli operatori, c’era stata la firma di un accordo tra Technogym e LeeJam, leader dei fitness club di fascia alta in Arabia Saudita, per la fornitura esclusiva di attrezzature dei club attuali e in apertura. Intermonte sottolinea inoltre che il fatturato della regione del Medio Oriente è cresciuto del 45,2% nel primo semestre del 2023, con un incremento del 92,5% rispetto al primo semestre del 2019, pre-pandemia.

Equita: "Verso nuove opportunità in Medio Oriente"

Secondo la lettura degli analisti di Equita, l’investimento di NIF in Technogym è anche «un segnale del coinvolgimento della società nel progetto, a conferma del forte posizionamento di Technogym nel Middle East quale player di riferimento per Sport e Benessere grazie ai propri vantaggi competitivi legati non solo alla qualità dell’attrezzo ma soprattutto all’ecosistema digitale che lo anima e alla capacità di gestione dei dati». La notizia è quindi «positiva» anche in quanto «anticipa importanti opportunità di business di medio periodo nel Middle East, un’area in forte sviluppo che già rappresenta oltre il 10% del fatturato di gruppo».