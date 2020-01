L’innalzamento dei mari entra nell’analisi dei rating di Moody’s

I diversi scenari

L'autrice dello studio, Anushka Shah, ricorda come in base alle proiezioni della Banca Mondiale, un innalzamento del livello del mare di 1 metro andrebbe a impattare 56 milioni di persone in 84 economie in fase di sviluppo sulla base dei dati demografici del 2000, quindi largamente inferiori ad oggi. Nel caso invece di un aumento di 3 metri, la popolazione che vedrebbe le proprie abitazioni finire sott'acqua raddoppierebbe a circa il 3% del totale e Suriname, Vietnam ed Egitto sarebbero i paesi più vulnerabili, rispettivamente con il 31%, 26% e 15% delle loro popolazioni esposte al fenomeno. Vietnam e Suriname sono anche i paesi che pagherebbero il prezzo più alto in termini di perdita di output seguiti da Benin e Bahamas. Olanda, Giappone e Cina appaiono come detto nel numero dei paesi esposti al fenomeno ma - osserva Moody's - le contromisure adottate dalle autorità locali e la forza del loro profilo di credito permettono di credere che sia alquanto improbabile che possano soffrire di un impatto materiale sul loro merito creditizio”.

Le «città spugna» cinesi

In Cina, spiega Shah, il governo ha lanciato da tempo un programma per costruire “città spugna” dove l'acqua scaricata da tifoni e tempeste viene raccolto o assorbita da zone umide e dai tetti delle abitazioni in modo da ridurre il rischio di allagamenti. «La Cina spera che entro il 2020 - scrive l'autrice - l'80% delle sue aree urbane assorbirà e riutilizzerà almeno il 70% dell'acqua piovana». In Shanghai inoltre il governo ha costruito lunghe muraglie per proteggere dalle onde marine. Nei paesi bassi infine oltre il 40% della popolazione è esposta al rischio di innalzamento delle acque ma grazie a politiche molto attente il governo ha posto in essere sistemi di protezione dagli allagamenti che sono i migliori al mondo con difese che in alcune zone sono sufficienti a far fronte a eventi catastrofici che si verificano una volta ogni 10.000 anni.